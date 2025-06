Anna Nooshin stopt met twee bedrijven en dit is waarom…

Tekst: Evelien Berkemeijer

Op Tiktok vertelt Anna Nooshin openhartig waarom ze is gestopt met haar bedrijven.

Anna geeft aan vaker over business te willen praten omdat ze “als prehistorisch dinosaurusje dit al vanaf 2011 doet en heel veel heeft gedaan en met heel veel is gestopt.”

FI Business Academy

Vorig jaar in maart begon de ondernemer samen met Yeliz Çiçek aan ‘Female Initiative Business Academy’. Nu heeft ze na lang wikken en wegen besloten om te stoppen. Ze gelooft erin dat het mooi kan voortbestaan onder enkel Yeliz. Het doel van FI Business Academy vindt ze geslaagd. Daarmee heeft ze het over alle kennis delen en vrouwen bij elkaar brengen. Anna heeft dan ook het gevoel dat ze heeft gedaan wat ze kwam doen daar. Het tweede bedrijf waar ze mee is gestopt, zal nog volgen in een andere video op Tiktok. Een klein tipje van de sluier: “Dat ging heel anders”

Intuïtie

De reden dat Anna afscheid neemt is dat ze dit jaar de behoefte heeft om erg naar haar intuïtie te luisteren en na te gaan wat ze wil en waar ze naartoe wil. Ze merkte behoefte te hebben aan focus. Dit in tegenstelling tot de vijftien jaar hiervoor, waar ze ‘meer is beter’ als motto had. “Hoe meer bedrijven, hoe meer ik doe, hoe meer reizen, hoe beter.” Nu voelt ze voor het eerst in haar leven dat dit niet zo is. Ze wil terugschalen en kijken naar waar ze zelf het meest uit haalt en het meest aan toe te voegen heeft. Ook mist ze creëren; YouTube, presenteren en podcasts. Ze gaat daarom kijken wat ze hier nog mee kan doen.

Bekijk de video van Anna Nooshin hier:

FOTO: ANP