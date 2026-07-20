Andrew Tate en broer Tristan gearresteerd door federale agenten in Miami

Tekst: Evelien Berkemeijer

Andrew en Tristan Tate zijn zaterdagmiddag in Miami gearresteerd door federale agenten. Dat meldt persbureau AP. De aanklachten tegen de invloedrijke figuren uit de manosphere zijn nog niet openbaar gemaakt.

Het is niet de eerste keer dat de Tate-broers in de boeien worden geslagen. Zowel in Roemenië als in het Verenigd Koninkrijk lopen ernstige zaken tegen Andrew Tate en Tristan Tate.

Eerder aangehouden in Roemenië

Andrew en Tristan werden in 2022 in Roemenië gearresteerd door antiterrorisme-autoriteiten. Ze werden verdacht van mensenhandel en verkrachting. In 2023 klaagde de Roemeense overheid de broers officieel aan voor deze misdrijven, aldus de BBC. Andrew heeft alle beschuldigingen steeds ontkend. Nadat hij in 2023 uit huisarrest was vrijgelaten, zei hij tegen de media: ‘We zijn vanaf het begin volkomen onschuldig geweest en ik heb alle vertrouwen in het Roemeense rechtssysteem dat eindelijk de juiste beslissing heeft genomen en ons heeft vrijgelaten.’

Gerechtelijke maatregelen opgeheven

Volgens Reuters heeft een Roemeense rechtbank onlangs alle preventieve gerechtelijke maatregelen tegen de Tates opgeheven. De autoriteiten zetten het onderzoek naar de beschuldigingen ondertussen voort.

Ook in het Verenigd Koninkrijk worden de broers vervolgd. De BBC meldde in mei 2025 dat Britse aanklagers in totaal 21 aanklachten tegen hen hadden ingediend, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew wordt beschuldigd van tien misdrijven rond drie vermeende slachtoffers. Tristan wordt verdacht van elf misdrijven rond één vermeend slachtoffer.

Van Big Brother tot controversiële influencer

Andrew kwam in 2016 voor het eerst in de openbaarheid als deelnemer aan de Britse versie van Big Brother. Hij werd uit het programma verwijderd nadat een video was opgedoken waarin hij een vrouw met een riem leek te slaan. Andrew en de vrouw verklaarden later dat de handelingen met wederzijds goedvinden hadden plaatsgevonden.

Sinds zijn deelname aan Big Brother groeide Andrew uit tot een internetster. Hij verwierf vooral bekendheid als controversiële, hypermasculiene influencer.