Jelka van Houten: ‘Open relatie is niets voor mij’

Tekst: Nicky Molendijk

Jelka van Houten laat zich uit over open relaties. In een interview met &C vertelt de actrice dat ze het “te veel gedoe” vindt.

“Helemaal goed als het voor een ander werkt, maar een open relatie is niets voor mij”, zegt Jelka. “Het is al ingewikkeld om één relatie goed te houden.”

Volgens Jelka heeft dit niets te maken met jaloersheid. “Daar heb ik niet meer zo’n last van. Ik denk altijd: als iemand weg wil, let them.”

Wat volgens de actrice wel een ‘winst’ is, is dat mannelijkheid en vrouwelijkheid door elkaar mogen lopen. Volgens Van Houten zijn sommige mannen wel bang dat hun mannelijkheid wordt aangetast.

“Je voelt dat sommige mensen de vooruitgang die we hebben geboekt willen terugdraaien en juist terug willen naar vroeger, naar dat klassieke man-vrouwbeeld. Er is zelfs een hele jonge generatie die naar Andrew Tate luistert. Daarvan denk ik: hoezo? Waarom zou je dat in hemelsnaam willen?”, aldus Jelka.