André Hazes

André Hazes en Roxeanne lanceren podcast ADHAZES: broer en zus zonder filter

Tekst: Evelien Berkemeijer

12/02/2026

Roxeanne Hazes en André Hazes starten samen de podcast ADHAZES.

Bekend bij heel Nederland, maar zelden echt gekend: dat is precies wat ze willen doorbreken. De gedachte achter de titel is geen geheim: zowel Roxeanne als André Hazes heeft ADHD. Het is één van de dingen die ze gemeen hebben. Wat nog meer? Dat blijkt uit de podcast.

ADHD als rode draad

Volgens het label achter de show: Tonny Media, draait ADHAZES om de twee zoals ze zijn: soms serieus, vaak grappig, altijd eerlijk en bovenal broer en zus. Hun band is intens, zowel in goede tijden als in periodes van afstand: niet een week, maar vier jaar geen contact. Toch denken ze het meest met elkaar te lachen. Roxeanne vermoedt dat hun hechte band én hun drukte door ADHD voor partners heel heftig kan zijn.

Tekst gaat verder onder podcast-aflevering.

Aflevering 1: ongefilterd en direct

De omschrijving van de eerste aflevering spreekt boekdelen: ‘We delen misschien dezelfde achternaam, en ADHD, maar een podcast? Die hadden we nog niet samen. Althans, tot vandaag. En daar kunnen jullie dus nu ook van meegenieten. Of nou ja, alleen als je wil weten waarom Rox een laptop sloopte, iedereen in het Van der Valk verplicht porno moest kijken én waarom Dré geen lange romantische relaties kan onderhouden, want: kippenvel kan je niet faken.’ Daarmee is de toon gezet: openhartig, ongeremd en zonder omwegen.

Foto: ANP

