Wie is Maestro-jurylid Isabelle van Keulen?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Isabelle van Keulen (Mijdrecht, 16 december 1966) is een Nederlandse violiste en altvioliste met een internationale reputatie.

Als veelzijdig musicus beweegt Isabelle van Keulen zich al decennia moeiteloos tussen stijlen en podia. Ze is even thuis in het symfonische repertoire als in kamermuziek en tango. Daarnaast is ze een vertrouwd gezicht op televisie als jurylid van Maestro.

Opleiding en doorbraak

Isabelle volgde haar opleiding onder meer aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Als veelbelovende leerling van pedagoge Davina van Wely, die destijds ook Jaap van Zweden en Jan Willem de Vriend begeleidde, maakte ze in 1984 haar grote doorbraak: als 18-jarige werd ze BBC Young Musician of the Year. Daarmee zette ze de toon voor een carrière die zich niet liet begrenzen door instrument, continent of stijlperiode.

Tekst gaat verder onder video.

Internationale loopbaan

Sinds haar doorbraak speelt Isabelle wereldwijd op viool en altviool, met repertoire van de 18e tot en met de 21e eeuw, variërend van groot symfonisch werk tot kamermuziek en tango. In 1997 richtte ze het Delft Chamber Music Festival op, waar ze tien jaar lang artistiek leider was, tot zij het in 2006 overdroeg aan Liza Ferschtmann. Haar charismatische podiumpresentatie en artistieke flexibiliteit maakten haar tot een vaste waarde op de belangrijkste concertpodia.

Lees ook: Schok-exit in Maestro: verbazing om vertrek kandidaat

Verbinding met Nederland en jurypanels

Hoewel haar twee kinderen in Engeland opgroeiden en ze met haar tweede man in Duitsland woont, blijft Isabelle nauw verbonden met Nederland als jurylid van het tv-programma Maestro. Ook internationaal wordt ze gevraagd voor topwedstrijden: recent was ze jurylid bij de Queen Elisabeth Competition in Brussel (2024) en bij de Sendai International Music Competition.

Tekst gaat verder onder video.

Docentschap en opnames

In Luzern doceert Isabelle Viool, Altviool en Kamermuziek. Ze reist veel, solo of met het 4-koppige Isabelle van Keulen Ensemble, waarmee al drie cd’s verschenen met tango’s van Astor Piazzolla. In december verscheen haar opname met het Eerste Vioolconcert van Prokofjev, het Altvioolconcert van William Walton en The Lark Ascending van Vaughan Williams.

BRON: ISABELLEVANKEULEN.COM/NPOKLASSIEK. FOTO: ELVIN BOER