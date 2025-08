Ronnie Flex verliest hoger beroep tegen ex-platenlabel: ‘Heb gevochten als een hond’

Ronnie Flex heeft het hoger beroep tegen zijn voormalige platenlabel TopNotch voor het grootste gedeelte verloren. Hij en zijn ex-platenlabel stonden dinsdag tegenover elkaar in het gerechtshof in Amsterdam, maar de rapper trok aan het kortste eind. De rechtbank heeft bijna al zijn vorderingen tegen TopNotch afgewezen.

De zaak draaide om het contract dat Ronnie in 2012 bij het platenlabel tekende. Het pijnpunt lag onder meer bij het aantal albums dat Ronnie volgens zijn contract moest maken, de verdeling van de royalty’s en de rechten op de muziek. Ronnie wilde dat het contract, dat hij eerder omschreef als een wurgcontract, vernietigd zou worden en stapte vorig jaar al naar de rechter. Hij verloor die zaak en ging in hoger beroep, helaas voor hem met ongeveer hetzelfde resultaat. Wel bepaalde de rechtbank dat de overeenkomst per 22 september 2019 is geëindigd.

‘Is wat het is’

Dat de rechtbank oordeelde dat Ronnie onvoldoende kon aantonen dat híj de rechten van de muziek bezit die hij onder contract met TopNotch maakte, is zuur voor de rapper, maar hij heeft er – min of meer – vrede mee, schrijft hij op Instagram. “Yep, ik heb de strijd voor de rechten van mijn muziek verloren helaas, maar ja ik heb wel gevochten als een hond op alle vlakken waar ik kon..”, schrijft hij. “Aan de ene kant is het kut, maar aan de andere kant ben ik blij dat dit traject wat inmiddels al bijna tien jaar duurt op zijn eind is gekomen.. als is het niet in mijn voordeel… Als dat is wat het is dan is dan wat het is”.

Opgelucht

TopNotch-baas Vincent Patty is blij met de uitkomst, laat hij op zijn beurt weten. “Het is voor iedereen een moeilijke en gevoelige periode geweest, dus we zijn opgelucht dat we dit hoofdstuk nu kunnen afsluiten”, zegt hij. “Ik spreek namens ons hele team als ik zeg dat we Ronnie heel hoog hebben zitten en het nog altijd jammer vinden dat we niet met hem kunnen werken aan nieuwe muziek. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst.”