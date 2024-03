Ronnie Flex tevreden over protest: ‘Het is gelukt’

Ronnie Flex vindt dat de missie die hij had met zijn protest in Rotterdam geslaagd is. Dat zei hij dinsdag op het Schouwburgplein in de stad nadat hij daar met tientallen fans naartoe was gelopen. De rapper wilde aandacht vragen voor de volgens hem “wurgcontracten” van managementbureau TopNotch.

“Wat ik hoopte, is al gelukt”, zei de 31-jarige rapper tegen de aanwezige pers. “Ik wilde awareness verspreiden. Dat ik iets los zou maken en dat erover gediscussieerd zou worden. Dit is alleen maar mooi. Missie is al gehaald omdat jullie hier allemaal staan.” Op het plein nam de rapper daarna samen met zijn fans een muziekvideo op voor bij de protestsong die hij heeft gemaakt.

Een kleine honderd fans hadden dinsdag gehoor gegeven aan de oproep van de rapper om naar Rotterdam te komen. Zij liepen onder meer rond met borden met daarop de leus ‘StopNotch’.

Met zijn protest wil Flex aandacht vragen voor jonge artiesten die contracten tekenen die voor hen onvoordelig kunnen uitpakken. Aanleiding is zijn eigen contract bij hiphoplabel Top Notch dat hij als 19-jarige tekende. Naar eigen zeggen kreeg hij 8 procent van de opbrengsten van zijn muziek. “Ja, ik heb dat getekend en ja, ik was toen volwassen, maar ik ben er acht jaar mee bezig geweest om het contract aan te passen”, zei hij in Rotterdam.

Nadat de artiest zijn waardering voor de fans had uitgesproken voor hun komst naar Rotterdam, liepen Flex en de fans een aantal ronden over het plein waarbij de protestsong hard uit de meegebrachte speakers klonk. Over hoe de song heet, zei Flex dat dat “mogelijk Kees Closed” wordt, wat dan een verwijzing zou kunnen zijn naar Top Notch-baas Kees de Koning. Toen de opnames er bijna op zaten, ging Flex nog op de foto met wat fans. De sfeer bleef de hele avond gemoedelijk.