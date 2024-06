Ronnie Flex herinnert zich ‘akkefietje’ Ali B op schrijverskamp, viel daarna in slaap

Ronnie Flex kan zich “niet veel meer herinneren” van het moment dat Ali B een vrouw zou hebben verkracht tijdens een door hem georganiseerd schrijverskamp. Wel weet de rapper nog dat er een “akkefietje” ontstond, citeerde de rechter dinsdag uit de politieverklaring van Flex.

Ronnie Flex was tijdens het kamp in augustus 2018 in Heiloo in bed beland met de anonieme vrouw die B. beschuldigt van verkrachting en aanranding. Hij werd oraal bevredigd op het moment dat B. de slaapkamer waar zij zich bevonden binnenkwam. Het vermeende slachtoffer zegt dat B. daarna zijn vingers in haar stak.

In slaap gevallen

Flex verklaarde dat tussen B. en de vrouw “een discussie of een akkefietje” ontstond, maar kon er verder niet veel over kwijt. Hij zei dat hij daarna in slaap was gevallen.

Behalve Flex zijn meerdere andere aanwezigen op het schrijverskamp gehoord, onder wie rapper Bokoesam.