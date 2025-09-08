Herman van Veen zingt nieuw nummer op Tiktok

Tekst: Evelien Berkemeijer

Herman van Veen heeft een nieuw nummer gedeeld op Tiktok. Samen met gitarist Gerson Main zingt hij een voorproefje van hun nieuwste lied.

Het filmpje geeft een eerste indruk van het aankomende album dat eind oktober verschijnt. Het album zal zeventien nummers tellen, is al te zien op het Spotify kanaal van Herman van Veen.

Introductie van het nummer

Op Tiktok zegt Herman terwijl gitaarmuziek op de achtergrond speelt: ‘Dat wat u nu hoort, dat is een collega van mij, die speelt gitaar en hij heet Gerson.’ Met Gerson Main aan zijn zijde legt hij verder uit: ‘Wij hebben een nieuw album gemaakt en op dat album zing ik een liedje met deze jongeman. En dat liedje heet: tranen.’ Samen zingen ze vervolgens een stukje uit het nummer. Het nummer is al te luisteren op Spotify, maar het album komt pas op 30 oktober uit.

Tekst gaat verder onder video.

Reacties van fans

Reacties op Tiktok zijn alvast lovend. Zo zegt een volger: ‘Herman van Veen belichaamt het Nederland waar ik wil wonen’, en een ander zegt: ‘Wat een fantastische mensen deze twee.’ Meer reacties vinden het een geweldige combinatie en anderen delen dat Herman hun eerste idool was.

Lees ook: Herman van Veen over optredens: ‘Ik stop niet, het stopt mij’

Toekomstig succes

Met de positieve reacties en de samenwerking met Gerson Main lijkt het nieuwe album van Herman van Veen nu al veelbelovend. Fans kijken uit naar de officiële release op 30 oktober en naar meer muziek van het duo. Beluister hieronder het eerste nummer in zijn geheel:

FOTO: ANP