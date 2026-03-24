Zó denkt Billy Dans over man-vrouwverhoudingen

Tekst: Emelie van Kaam

Billy Dans verdient meer dan zijn vriendin Pernelle en dus draagt hij meer kosten. Dat vindt hij niet meer dan normaal. Zij mag zich op haar beurt ontfermen over de boodschappen, deelt hij deze week in Weekend. “We hebben een ander salaris.”

Als het op de financiën aankomt is Billy Dans van de traditionele man-vrouwverhoudingen, deelt hij deze week in Weekend. “Ik ontzorg heel veel. Ik vind het belangrijk dat je goed voor een vrouw zorgt. En Pernelle doet alles wat in haar macht ligt, maar we hebben wel een ander salaris.”

Boodschappen

De uitgaven van Billy en Pernelle zijn daarom niet fifty-fifty verdeeld. “Ik betaal de huur, ook al wonen we samen. En Pernel doet op haar beurt de boodschappen, of ze neemt de af en toe lekker mee uit eten. En dat is niet omdat ik erom vraag, maar omdat zij het leuk vindt om te doen.”

Gierig

Ondanks dat Billy meer geld in het laatje brengt, is Pernelle strikter op hun uitgaven. “Ze maakt af en toe een budget op. Ik kan wel met geld strooien in de zin van: ach joh, we kopen dit en dat nog wel even. Zij is meer van: wat zijn de kosten die we elke maand hebben, hebben we een gezamenlijke rekening waar we elke maand geld op storten? Dus over burgerlijk gesproken, die instelling begint er nu bij mij ook te komen. Maar het is geen gierigheid.”

Foto: ANP