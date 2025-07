Gerard Joling beschuldigt Billy Dans: “Vies, naar mannetje!”

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het had een leuke video moeten worden voor op sociale media, maar eindigde met pijn. De schuld van Billy, volgens Gerard.

Gelukkig is het allemaal niet zo serieus bedoeld. Op de video die Gerard plaatst op Instagram is te zien dat de twee vrolijk huppelen. Al snel krijgt Gerard last van zweepslag. “We waren snel uitgehuppeld!” lacht Billy onder de video.

Bewijs op beeld

Later in de video geeft Gerard zijn collega de schuld van zijn blessure: “Die Billy Dans, nou dansen kan hij niet. Hij stapt gewoon met zijn grafpoten tegen mijn kuit aan. In één keer blauw!” Zoals mensen in de reacties reageren, is duidelijk te zien dat Billy hier geen schuld aan heeft. Daarom reageert Billy ook grappend: “Beetje alles op mij afschuiven, vies naar mannetje ben je aan het worden!!”

FOTO: ANP