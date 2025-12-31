Tijl Beckand

Tijl Beckand: ‘Kan me wegcijferen, maar ook niet’

Tekst: Emelie van Kaam

31/12/2025

Tijl Beckand weet dat zijn manier van presenteren niet bij elke kijker in de smaak valt. Toch laat hij zich daar niet door beïnvloeden. Hij heeft namelijk ook een dienstbare klant. De klant is immers koning, deelt hij deze week in Weekend. “Maar ik schrik er niet van terug om een BN’er even goed voor lul te zetten.”

Tijl Beckand was misschien wel een van de meest succesvolle presentatoren van 2025. Al ziet hij dat zelf niet zo. “Ik heb niks gewonnen. Noem maar eens één prijs die ik heb gekregen.” Wel weet hij waar zijn kracht zit. “Ik kan me in een programma wegcijferen, maar ook weer niet.”

Té aanwezig

Tijl is zich ervan bewust dat hij een unieke stijl van presenteren heeft die niet altijd bij iedereen in de smaak valt. “Ik doe het op een manier waarop heel veel mensen zouden zeggen: “Dat is niet mijn manier”. Maar er zijn ook heel veel mensen die denken: hier zet ik de tv voor aan. Dus ik ben er. Als je er niet van houdt, ben ik té aanwezig. Maar als je er wel van houdt, ben ik genoeg aanwezig.”

Voor lul

Overigens is Tijl niet alleen haantje de voorste. Hij heeft ook een dienstbare kant. “Want de klant is koning. De kandidaten zijn mijn gasten, die gaan altijd voor. Maar ik schrik er niet van terug om een BN’er even goed voor lul te zetten.”

Ons hele gesprek met Tijl Beckand lees je in Weekend editie 1.

Foto: ANP

