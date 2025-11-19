Tijl Beckand heeft spijt van veilige keuzes

Tekst: Sabine Krouwels

Uiteindelijk is hij gekomen waar hij wilde, maar Tijl Beckand heeft spijt van de veilige keuzes die hij aan het begin van zijn carrière heeft gemaakt. Had hij maar aan zijn dromen vastgehouden, deelt hij deze week in Weekend. “Heb m’n lesje geleerd.”

Tijl Beckand schreef een sinterklaasboek over het volgen van je dromen, een onderwerp met een persoonlijk randje. Zelf liet hij zijn droom van een theatercarrière jarenlang links liggen tot hij via een om weg bij De Lama’s terechtkwam. “Ik heb geluk gehad.”

Verstandig

Maar achteraf gezien heeft Tijl spijt dat hij niet altijd aan zijn droom heeft vastgehouden. “Ik heb verstandig gedaan door te gaan werken, want je wilt geld verdienen en een huis en een auto. Maar nu denk ik: je moet gewoon lang blijven vasthouden aan je dromen.”

Risico

Tijl is blij met waar hij nu is, maar terugkijkend had hij zijn carrièrepad anders moeten bewandelen. “Ik had meer risico moeten nemen. Maar ik heb m’n lesje geleerd. Ik probeer sneller op m’n doel af te gaan.”

