Tijl Beckand

Tijl Beckand heeft spijt van veilige keuzes

Tekst: Sabine Krouwels

19/11/2025

Uiteindelijk is hij gekomen waar hij wilde, maar Tijl Beckand heeft spijt van de veilige keuzes die hij aan het begin van zijn carrière heeft gemaakt. Had hij maar aan zijn dromen vastgehouden, deelt hij deze week in Weekend. “Heb m’n lesje geleerd.”

Tijl Beckand schreef een sinterklaasboek over het volgen van je dromen, een onderwerp met een persoonlijk randje. Zelf liet hij zijn droom van een theatercarrière jarenlang links liggen tot hij via een om weg bij De Lama’s terechtkwam. “Ik heb geluk gehad.”

Lees ook: Tijl Beckand sneert terug naar Arjen Lubach

Verstandig

Maar achteraf gezien heeft Tijl spijt dat hij niet altijd aan zijn droom heeft vastgehouden. “Ik heb verstandig gedaan door te gaan werken, want je wilt geld verdienen en een huis en een auto. Maar nu denk ik: je moet gewoon lang blijven vasthouden aan je dromen.”

Risico

Tijl is blij met waar hij nu is, maar terugkijkend had hij zijn carrièrepad anders moeten bewandelen. “Ik had meer risico moeten nemen. Maar ik heb m’n lesje geleerd. Ik probeer sneller op m’n doel af te gaan.”

Ons hele gesprek met Tijl Beckand lees je in Weekend editie 47. Hierin vertelt hij onder meer over hoe hij deze levensles meegeeft aan zijn kinderen. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

Uit andere media

Weekend Muziekfeest Op De Ring A10 Frans Duijts

Frans Duijts: ‘Ik ben moe’

Frans Duijts’ grote wens voor volgend jaar? Meer tijd voor rust. Hij merkt namelijk dat zijn lichaam begint te protesteren. Maar daar ruimte voor maken blijkt makkelijker gezegd dan gedaan, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik zoek altijd weer wat nieuws.” Het goede voornemen van Frans Duijts voor 2026? “Management van mijn agenda. Het…
Party Jurre Geluk

Jurre Geluk verklapt zijn tactiek in ‘Wie Is De Mol? 25 jaar’

Het nieuwe jubileumseizoen van Wie Is De Mol? (WIDM) zet meteen aan tot speculeren, en opnieuw staat Jurre Geluk stevig in de spotlights. Zijn gedrag roept vragen op én geeft kijkers het gevoel dat er meer achter zit. De manier waarop hij zichzelf presenteert, blijkt geen toeval.
Vriendin 112025 Column Eveline Vila Verte

Eveline: ‘Een appje: ‘Hebben jullie tijd voor ons jaarlijkse eetavondje?”

Eveline (52) en haar partner Emiel raken op vakantie betoverd door een veel te vervallen villa. Na lang twijfelen besluiten ze dat hun toekomst in Frankrijk ligt. Dat betekent wel dat er enorm veel op ze afkomt.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Sabine