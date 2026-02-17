Ron Boszhard was te laat voor dood vader

Tekst: Emelie van Kaam

Vorig jaar overleed de vader van Ron Boszhard. Een onverwacht moment dat hij moest missen, aangezien hij nog in de auto zat terug van tv-opnames. Ron dacht dat het overlijden van zijn vader een opluchting zou zijn voor zijn mantelzorgende moeder, maar niets bleek minder waar, deelt hij deze week in Weekend. “Ze waren onafscheidelijk.”

Vorig jaar overleed de vader van Ron Boszhard. Een onverwacht moment dat hij moest missen, aangezien hij nog in de auto terug zat van tv-opnames. Ron dacht dat het overlijden van zijn vader een opluchting zou zijn voor zijn mantelzorgende moeder, maar niets bleek minder waar, deelt hij deze week in Weekend. “Ze waren onafscheidelijk.”

Toen Ron Boszhard naar huis reed van een tv-opname belde zijn moeder. Zijn vader, die al enige tijd ziek was, wilde naar bed en ze had zijn hulp nodig. “Dus ik zei: “Ik kom eraan, maar ben onderweg, dus bel anders in de tussentijd even naar mijn vriendin voor hulp.” Samen brachten ze hem naar zijn kamer en toen was hij dood. Ik was dus eigenlijk te laat.”

Lees ook: Ron Boszhard is woedend: ‘Aan mijn lot overgelaten’

Onverwacht

Een onverwacht moment, dat zowel Ron als zijn broer Carlo moesten missen. “Ik had niet verwacht dat hij dood zou gaan. Een avond ervoor bracht ik hem naar zijn kamer, want hij kon niet meer goed staan en lopen. Wij brachten hem dan met een liftje samen naar boven.”

Gemis

Voor Rons moeder is het een groot gemis. “Meer dan ik had gedacht. Ik dacht eigenlijk: ze heeft twee jaar gezorgd, dus ze is blij dat het over is. Maar nee. Ze waren natuurlijk 64 jaar onafscheidelijk en als iemand er dan ineens niet meer is… Ze wordt ’s nachts wakker en voelt dan nog steeds waar hij is, of ze denkt dat hij haar roept. Soms praat ze nog tegen hem.”

Ons hele gesprek met Ron Boszhard lees je in Weekend editie 8. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP