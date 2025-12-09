Rob Goossens: ‘Bekendheid laat zien wie mensen écht zijn’

Tekst: Emelie van Kaam

RTL Boulevard-deskundige Rob Goossens heeft niets met zangers die na één hit al naast hun schoenen gaan lopen, zoals in zijn beleving Antoon doet. Nóg minder heeft hij met mensen die aan het werk worden gehouden in Hilversum, maar eigenlijk niets hebben gepresteerd. “En daarbij rondlopen alsof ze de allergrootste rocksterren zijn,” verzucht hij deze week in Weekend.

Clubje

Bij BNNVARA zit in de ogen van Rob “zo’n clubje”. “Met Jurre Geluk en Sahil Amar Aïssa, die nu weer in Wie Is De Mol? mogen zitten. Voor de tweede keer nota bene. Misschien hadden zij eerst wat moeten presteren, voordat ze voor een tweede keer deze grote eer zouden krijgen.”

Onprofessioneel

Ook van zangers die na één hit al naast hun schoenen gaan lopen moet Rob niets weten. “Het zijn mensen die door hun bekendheid laten zien wie ze écht zijn. Ik vind wel wat van het vermeende vriendje van Alexia, onze Valentijn – beter bekend als zanger Antoon. Hij kwam een interviewafspraak niet na omdat hij zich ‘verslapen’ had. Onprofessioneel.”

Foto: ANP