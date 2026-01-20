Radio-dj Gerard Ekdom wil muziek Marco Borsato weer draaien

Tekst: Emelie van Kaam

De muziek van Marco Borsato bevond zich jarenlang in een grijs gebied: draaien we het nu niet of wel? Ook radio-dj Gerard Ekdom had hier moeite mee. Terwijl de rechtszaak tegen de zanger liep draaide hij zo af en toe een plaat van hem, maar vond zo’n beslissing wel erg lastig, deelt hij deze week in Weekend. “Hij heeft een paar ongelofelijke klassiekers gemaakt. Dat staat eigenlijk boven de persoon.”

Gerard Ekdom werkt nu een jaar bij Radio Veronica. Dat is niet een zender waar de muziek van Marco Borsato veel wordt gedraaid, maar toch werd het de afgelopen tijd, toen de rechtszaak tegen de zanger nog liep, af en toe gedraaid. “Hij kwam een paar keer voorbij in de top 1000 van de jaren 90. Hij heeft een paar ongelofelijke klassiekers gemaakt, kunstwerken. Dat staat eigenlijk boven de persoon.”

Lees ook: Gerard Ekdom ontdekte jaren na relatie dat ex pornoactrice was

Grijs gebied

Nu Marco vrijgesproken is van ontucht met een destijds minderjarig meisje denkt Gerard binnenkort wel weer eens een plaat van de zanger op de radio te draaien. “Als de rechtbank hem schuldig had verklaard, dan denk ik dat ik hem niet meer had gedraaid. Maar wat dat betreft: we zaten in een soort grijs gebied met zijn muziek. Ik vond het erg lastig en ik merkte dat luisteraars het ook lastig vonden.”

Gemist

Maar de wens om zijn muziek weer te horen is volgens Gerard nu weer gegroeid. “Ik merk nu ook wel dat de luisteraars zeggen: “We hebben echt weer behoefte aan hem. We willen hem weer horen.” Mensen hebben hem als zanger gemist.”

Ons hele gesprek met Gerard Ekdom lees je in Weekend editie 4. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP