Milan van Waardenburg bestookt met haatberichten

Tekst: Sabine Krouwels

Milan van Waardenburg stond op West End, was vorig jaar genomineerd voor een Musical Award, speelt op Witte Donderdag de rol van Jezus in The Passion en hij is homo. Ondanks zijn musicalprestaties blijkt dat laatste hetgene dat de meeste aandacht krijgt en zeker niet in positieve vorm. “Ik krijg ontzettend veel haatberichten”, deelt hij deze week in Weekend.

Milan van Waardenburg is aan het bouwen aan een carrière waar je u tegen zegt. Maar waar hij avond aan avond op het toneel en op Witte Donderdag als Jezus in The Passion met een stralende lach en vol overgave zijn rollen speelt, verzamelt achter de schermen de negativiteit zich in zijn inbox. Want Milan ontvangt haatberichten. Heel veel haatberichten. “Helaas wel. Het hoort er een beetje bij, maar het zijn wel momenten dat ik denk: zie je nou wel, we moeten blijven strijden voor tolerantie.”

Anoniem

Want de haat die Milan krijgt focust zich altijd en alleen op zijn homoseksualiteit. “Het is blijkbaar erg belangrijk om dat naar mij te sturen. Het zijn ook altijd profielen zonder foto, lekker anoniem. Het is zo makkelijk. Het is dus hard nodig dat we nog van ons laten horen.”

Ontevreden

Gelukkig doen de berichten Milan verder niets. “Het gaat het ene oor in en het andere weer uit. Het zijn allemaal van die droeftoeters die zelf heel ontevreden zijn over hun leven, denk ik. Het is altijd jaloezie of onzekerheid, dat soort dingen.”

