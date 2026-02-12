The Passion 2026: hoofdrollen, locatie en thema bekend

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het muzikale paasevenement The Passion is op 2 april 2026 te zien vanuit Dwingeloo. De organisatie presenteert een complete sterrencast met bekende namen uit muziek, theater en televisie. Ook het thema is vastgesteld: Kom dichterbij.

The Passion verplaatst zich dit jaar naar Drenthe en kiest voor een cast die het verhaal van Jezus opnieuw in muziek en spel tot leven brengt. De verteller wordt later bekendgemaakt, terwijl Anita Witzier opnieuw de verslaggeving voor haar rekening neemt. De editie nodigt uit tot verbinding in een tijd waarin verschillen vaak centraal staan.

Hoofdrollen en casting

Acteur en zanger Milan van Waardenburg speelt Jezus. Roxeanne Hazes neemt de rol van Maria op zich, Bas Ragas vertolkt Petrus en Anouk Maas speelt Maria Magdalena. Boaz Kok, deel van de popgroep Goldband, kruipt in de huid van Judas. Thomas van der Vlugt, bekend van StukTV en als ‘De Bachelor’, is te zien als Ongelovige Tomas en Mike Libanon vertolkt Pilatus. Hij is bekend van zijn rollen in series als Spangen en Oogappels.

Locatie, thema en presentatie

The Passion strijkt neer in Dwingeloo en draagt het thema Kom dichterbij. De editie legt de nadruk op het dichten van kloven en het zoeken van verbinding met elkaar. Anita keert voor de vijfde keer terug als verslaggever. Overige details, waaronder de verteller, volgen op een later moment.

Achtergronden van de cast

Milan maakte veel indruk met optredens in onder andere Elisabeth de Musical en speelt ook Anton in Soldaat Van Oranje De Musical. Mike is bekend van rollen in series als Spangen en Oogappels. Boaz is actief als zanger binnen Goldband, terwijl Thomas zich naast StukTV eveneens als presentator laat zien.

Foto: Sander Mulkens