Anouk Maas reageert op plotseling einde van Mamma Mia! The Party

Tekst: Evelien Berkemeijer

De populaire productie Mamma Mia! The Party is per direct stopgezet. Het besluit kwam onverwacht voor zowel publiek als castleden. Ook Anouk Maas reageert nu op het nieuws.

Acteur Kaj van der Voort, die de rol van Adam vertolkte, liet eerder al weten volledig overrompeld te zijn door het nieuws. Volgens roddelkanaal Reality FBI spelen financiële problemen bij producent Punch een belangrijke rol in het plotselinge einde van de show.

Reactie van Anouk Maas

Actrice Anouk Maas, die recent hoogzwanger is en momenteel met verlof, heeft gereageerd op Instagram. Ze schrijft: ‘Hoogzwanger, nu met verlof en het plan om terug te keren naar nog een seizoen Mamma Mia! The Party. Na het nieuws van gisteren is dit niet meer het geval. Met verslagenheid, verdriet, boosheid en teleurstelling moeten we dit allemaal even verwerken. Zo zuur en zonde van zoiets moois.’

Dankbaarheid en herinneringen

Anouk benadrukt de waarde van de samenwerking met het team en de bijzondere momenten die zij heeft mogen meemaken. ‘Wat ga ik de cast, crew en show missen. Wat was het een goedlopende show met uitverkochte zalen! Wat een fantastisch team waar ik mee heb mogen samenwerken. Dankbaar voor de heerlijke tijd samen met iedereen. Mooie herinneringen en diepe vriendschappen die hieruit zijn ontstaan. Die blijven bestaan. En daarmee moet ik en moeten wij het mee doen.’

Vooruitblik

Ondanks de teleurstelling kijkt Maas ook hoopvol naar de toekomst: ‘Ben benieuwd wat de toekomst brengt, nu alles weer open staat. Waar een deur dichtgaat, opent zich ergens anders een andere deur. Voor nu; So long & thank you for the music! Op naar een nieuw hoofdstuk; Een kleintje ter wereld brengen, moeder zijn.’

