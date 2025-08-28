Anouk Maas

Anouk Maas reageert op plotseling einde van Mamma Mia! The Party

Tekst: Evelien Berkemeijer

28/08/2025

De populaire productie Mamma Mia! The Party is per direct stopgezet. Het besluit kwam onverwacht voor zowel publiek als castleden. Ook Anouk Maas reageert nu op het nieuws.

Acteur Kaj van der Voort, die de rol van Adam vertolkte, liet eerder al weten volledig overrompeld te zijn door het nieuws. Volgens roddelkanaal Reality FBI spelen financiële problemen bij producent Punch een belangrijke rol in het plotselinge einde van de show.

Reactie van Anouk Maas

Actrice Anouk Maas, die recent hoogzwanger is en momenteel met verlof, heeft gereageerd op Instagram. Ze schrijft: ‘Hoogzwanger, nu met verlof en het plan om terug te keren naar nog een seizoen Mamma Mia! The Party. Na het nieuws van gisteren is dit niet meer het geval. Met verslagenheid, verdriet, boosheid en teleurstelling moeten we dit allemaal even verwerken. Zo zuur en zonde van zoiets moois.’

Dankbaarheid en herinneringen

Anouk benadrukt de waarde van de samenwerking met het team en de bijzondere momenten die zij heeft mogen meemaken. ‘Wat ga ik de cast, crew en show missen. Wat was het een goedlopende show met uitverkochte zalen! Wat een fantastisch team waar ik mee heb mogen samenwerken. Dankbaar voor de heerlijke tijd samen met iedereen. Mooie herinneringen en diepe vriendschappen die hieruit zijn ontstaan. Die blijven bestaan. En daarmee moet ik en moeten wij het mee doen.’

Tekst gaat door onder post.

Vooruitblik

Ondanks de teleurstelling kijkt Maas ook hoopvol naar de toekomst: ‘Ben benieuwd wat de toekomst brengt, nu alles weer open staat. Waar een deur dichtgaat, opent zich ergens anders een andere deur. Voor nu; So long & thank you for the music! Op naar een nieuw hoofdstuk; Een kleintje ter wereld brengen, moeder zijn.’

FOTO: ANP

Uit andere media

Sante Huis Opruimen

Dit is hét geheim voor een opgeruimd huis (en het kost maar 5 minuten per dag)

Een rommelige keukenlade, een overvolle kapstok of die verzameling spullen op de trap: opruimen voelt vaak als een eindeloze taak waar je stiekem geen zin in hebt. Maar wist je dat je je huis in slechts vijf minuten per dag kunt glad trekken? En daar komt geen Marie Kondo-sessie aan te pas.
Weekend Prince Jackson, zoon Michael Jackson

Zoon van Michael Jackson is verloofd: ‘Nog een eeuwigheid te gaan’

Cute! Prince Jackson (28), de oudste zoon van de overleden Michael Jackson, is verloofd met zijn vriendin Molly Schirmang. Prince maakte het nieuws bekend via Instagram.
Party Boek Astrid Holleeder Verschijnt In Boekhandel

Astrid Holleeder toont gezicht en wordt duider RTL Tonight

Astrid Holleeder heeft woensdagavond in de uitzending van ‘RTL Boulevard’ haar anonimiteit doorbroken. Voor het eerst sinds haar verklaringen tegen haar broer in 2015 verscheen ze herkenbaar op televisie, zonder afscherming van haar gezicht.
Vriendin Van schilderen tot sporten: deze sterrenbeelden hebben veel hobby's

Creatieve hobby’s die bijdragen aan je mentale gezondheid

Het hebben van een hobby is gezond en brengt een bepaalde rust met zich mee. Jezelf op een positieve manier helemaal verliezen in je bezigheid kan je een flinke energieboost geven. Daarbij wekt het ook zelfvertrouwen op en verlaagt het stress. Heb je nog geen leuke hobby gevonden en weet je niet precies wat jij leuk vindt? Geen paniek: Vriendin brengt deze 4 hobby’s graag bij je onder de aandacht.
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien