Acteurs ontdaan: Mamma Mia! The Party stopt per direct

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het succesvolle theaterspektakel Mamma Mia! The Party is per direct gestopt, tot grote verbazing van publiek én cast.

Op de officiële site staat nog steeds ‘WEGENS SUCCES VERLENGD!’, maar achter de schermen is het doek onverwacht gevallen. De acteurs zelf werden compleet overrompeld door het nieuws, dat donderdag naar buiten kwam. Meerdere acteurs delen het nieuws en foto’s met een hartje of verdrietige emoji. Kaj van der Voort, die de rol van Adam speelde, laat weten dat de show avond aan avond volle zalen trok en dat de oorzaak niet bij het succes lag.

Reactie van Kaj van der Voort

De acteur schreef op Instagram: ‘Compleet overdonderd en ontdaan door het nieuws dat vandaag naar buiten is gekomen. Het doek voor Mamma Mia The Party valt per direct. Er is achter de schermen iets compleet mis gegaan, iets waar wij als cast vooralsnog ook geen antwoord op hebben. Frustrerend? Zeker. Avond na avond staan we voor uitgekochte zalen, dus aan het succes van de onwijs gave show ligt het niet.’ Nadat hij cast en crew heeft bedankt, sluit hij af met emotie: ‘Dood zonde dat zoiets goeds, zo tot zijn einde komt.’

Problemen achter de schermen

Volgens roddelkanaal Reality FBI zijn er ernstige problemen bij producent Punch. Het bedrijf zou contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen en sommige acteurs al maanden niet hebben betaald. Dit is nog niet door acteurs bevestigd.

Financiële constructies

Een bron vertelt aan Reality FBI dat de eigenaar van Punch vanaf het begin geld uit de ticketverkoop gebruikte om andere schulden af te lossen. Het plan was een productie in Duitsland op te zetten en met de opbrengsten daarvan de schulden in Nederland te dekken. Dat plan is mislukt, waardoor de problemen zich opstapelden. Een andere bron bevestigt de financiële zorgen rond Punch en zegt: ‘De producent laat een spoor van faillissementen achter.’

FOTO: ANP