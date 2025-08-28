Premiere Mamma Mia! The Party

Acteurs ontdaan: Mamma Mia! The Party stopt per direct

Tekst: Evelien Berkemeijer

28/08/2025

Het succesvolle theaterspektakel Mamma Mia! The Party is per direct gestopt, tot grote verbazing van publiek én cast.

Op de officiële site staat nog steeds ‘WEGENS SUCCES VERLENGD!’, maar achter de schermen is het doek onverwacht gevallen. De acteurs zelf werden compleet overrompeld door het nieuws, dat donderdag naar buiten kwam. Meerdere acteurs delen het nieuws en foto’s met een hartje of verdrietige emoji. Kaj van der Voort, die de rol van Adam speelde, laat weten dat de show avond aan avond volle zalen trok en dat de oorzaak niet bij het succes lag.

Reactie van Kaj van der Voort

De acteur schreef op Instagram: ‘Compleet overdonderd en ontdaan door het nieuws dat vandaag naar buiten is gekomen. Het doek voor Mamma Mia The Party valt per direct. Er is achter de schermen iets compleet mis gegaan, iets waar wij als cast vooralsnog ook geen antwoord op hebben. Frustrerend? Zeker. Avond na avond staan we voor uitgekochte zalen, dus aan het succes van de onwijs gave show ligt het niet.’ Nadat hij cast en crew heeft bedankt, sluit hij af met emotie: ‘Dood zonde dat zoiets goeds, zo tot zijn einde komt.’

Tekst gaat door onder post.

Problemen achter de schermen

Volgens roddelkanaal Reality FBI zijn er ernstige problemen bij producent Punch. Het bedrijf zou contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen en sommige acteurs al maanden niet hebben betaald. Dit is nog niet door acteurs bevestigd.

Lees ook: Cast Mamma Mia! doneert op première geld aan slachtoffers Marokko

Financiële constructies

Een bron vertelt aan Reality FBI dat de eigenaar van Punch vanaf het begin geld uit de ticketverkoop gebruikte om andere schulden af te lossen. Het plan was een productie in Duitsland op te zetten en met de opbrengsten daarvan de schulden in Nederland te dekken. Dat plan is mislukt, waardoor de problemen zich opstapelden. Een andere bron bevestigt de financiële zorgen rond Punch en zegt: ‘De producent laat een spoor van faillissementen achter.’

FOTO: ANP

Uit andere media

Sante Huis Opruimen

Dit is hét geheim voor een opgeruimd huis (en het kost maar 5 minuten per dag)

Een rommelige keukenlade, een overvolle kapstok of die verzameling spullen op de trap: opruimen voelt vaak als een eindeloze taak waar je stiekem geen zin in hebt. Maar wist je dat je je huis in slechts vijf minuten per dag kunt glad trekken? En daar komt geen Marie Kondo-sessie aan te pas.
Weekend Prince Jackson, zoon Michael Jackson

Zoon van Michael Jackson is verloofd: ‘Nog een eeuwigheid te gaan’

Cute! Prince Jackson (28), de oudste zoon van de overleden Michael Jackson, is verloofd met zijn vriendin Molly Schirmang. Prince maakte het nieuws bekend via Instagram.
Party Boek Astrid Holleeder Verschijnt In Boekhandel

Astrid Holleeder toont gezicht en wordt duider RTL Tonight

Astrid Holleeder heeft woensdagavond in de uitzending van ‘RTL Boulevard’ haar anonimiteit doorbroken. Voor het eerst sinds haar verklaringen tegen haar broer in 2015 verscheen ze herkenbaar op televisie, zonder afscherming van haar gezicht.
Vriendin Van schilderen tot sporten: deze sterrenbeelden hebben veel hobby's

Creatieve hobby’s die bijdragen aan je mentale gezondheid

Het hebben van een hobby is gezond en brengt een bepaalde rust met zich mee. Jezelf op een positieve manier helemaal verliezen in je bezigheid kan je een flinke energieboost geven. Daarbij wekt het ook zelfvertrouwen op en verlaagt het stress. Heb je nog geen leuke hobby gevonden en weet je niet precies wat jij leuk vindt? Geen paniek: Vriendin brengt deze 4 hobby’s graag bij je onder de aandacht.
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien