Maxime Meiland: ‘Tv is niet mijn wereld’

Tekst: Emelie van Kaam

14/10/2025

De bekendheid die Maxime Meiland verkreeg dankzij de realityseries van haar familie valt haar zwaar. Dat mensen haar negatieve berichten sturen en een mening over haar vormen op basis van wat ze op televisie zien, is iets waarmee ze heeft moeten leren om te gaan. “Ik ben naar een psycholoog gegaan,” vertelt ze deze week in Weekend.

Maxime Meiland werd bekend dankzij de realityseries van haar familie, maar ze heeft geen behoefte aan een eigen tv-programma waarin ze meer van zichzelf kan laten zien. “Nou, dan moet het wel heel leuk zijn. Wat wij nu doen, vind ik enig. Maar de rest op televisie: nee, dat is niet mijn ambitie. Het is ook niet echt mijn wereld.”

Psycholoog

De druk van bekend zijn voelt voor Maxime steeds zwaarder. Omgaan met negatieve berichten vindt ze moeilijk. “Ik heb wel een periode gehad dat ik daar echt mee zat hoor. Ik ben op een gegeven moment naar een psycholoog gegaan, want ik dacht: ik kom hier zelf niet meer uit.”

Praten

Maxime heeft zodoende een manier gevonden om om te gaan met meningen die mensen over haar vormen op basis van wat ze zien op tv. “Toch daarover praten: ik denk dat dat de sleutel is. En ook afleiding zoeken.”

Ons hele gesprek met Maxime Meiland lees je in Weekend editie 42. Hierin vertelt ze onder meer hoe ze die afleiding vond én hoe haar man Leroy haar gesteund heeft tijdens de rechtszaken tegen haar vermeende verkrachter. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

