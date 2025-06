Mart Hoogkamer: ‘Heb geen contact met m’n vader’

Tekst: Emelie van Kaam

Mart Hoogkamer heeft een moeilijke band met zijn vader. De twee hebben al maanden geen contact en Marts vader heeft zijn begin dit jaar geboren kleindochter pas één keer gezien. “En dat deed hij onder invloed,” onthult Mart deze week in Weekend. “Weet je hoeveel pijn dat doet?”

Tijdens de lancering van Ik, het nieuwe album van Mart Hoogkamer, schitterde zijn vader in afwezigheid. En dat heeft zo zijn redenen. “Wij hebben op het moment geen goed contact. Al een maand of acht, negen,” aldus de Leidse zanger. Hij voelt nog steeds veel liefde voor zijn vader, waardoor deze situatie hem erg raakt. “Voor mij is mijn vader de man geweest die me op jonge leeftijd heeft gepusht om te worden wie ik ben. Het was hem zelf namelijk niet gelukt zanger te worden.”

Onder invloed

Zijn aanpak was daarbij niet altijd even juist. En nog steeds niet, ervaart Mart. “Sinds ik vader ben geworden, begin dit jaar, heeft hij mijn dochtertje maar één keer gezien. En dat deed hij onder invloed. Weet je hoeveel pijn dat doet? Nou, dat doet écht pijn. En als je dan ook daarna weer geen contact meer met elkaar hebt, en daarvoor ook al niet… Het voelde voor mij alsof hij alleen maar wilde laten zien: ik kom langs omdat het móet, omdat het nu eenmaal mijn kleindochter is. Je gaat dan wel anders naar het leven kijken.”

