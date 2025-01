Mart Hoogkamer laat liefde voor dochtertje vereeuwigen op zijn lichaam

Binnenland/Royalty/Verjaardag

Prinses Beatrix viert 87e verjaardag

Een bijzondere dag voor prinses Beatrix. De voormalige koningin mag vrijdag namelijk 87 kaarsjes uitblazen. Hoe Beatrix haar verjaardag viert, laat de rijksvoorlichtingsdienst niet weten aangezien dit ‘een privéaangelegenheid’ is. Op deze bijzondere dag verschijnt er een documentaire over haar leven bij streamingdienst Videoland. In de serie, gemaakt door regisseur Joost van Ginkel, is onder...