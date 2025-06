K3 trots op voorgangers: ‘Beseften hun impact niet’

Tekst: Sabine Krouwels

Dat de reünieconcerten van de originele K3-formatie zo snel uitverkochten maakt niet alleen The Originals trots, maar ook de huidige K3-leden, Hanne, Julia en Marthe.

Volgend jaar april geeft de originele K3-formatie, Karen, Kristel en Kathleen, enkele reünieconcerten in Rotterdam en Antwerpen. De kaartjes hiervoor waren binnen no-time uitverkocht, iets waar ook de huidige K3-bezetting erg trots op is. “Ik kan me voorstellen dat zij in het verleden niet beseften hoe groot hun impact was, en nog steeds is,” aldus Hanne. “Als je ziet hoeveel mensen daarbij willen zijn, dat is hartverwarmend.”

Onderschat

Hanne, Marthe en Julia merken dat er in de artiestenwereld steeds meer respect komt voor K3 en wordt ingezien dat ook zij keihard werken. “K3 is jarenlang zo onderschat,” vervolgt Hanne. “Ik denk dat dat nu begint te kantelen. We merken dat andere artiesten zich realiseren hoe hard wij werken en dat ook nog combineren met kinderen. Dat deden onze voorgangers ook, maar toen zij zwanger waren was dat veel meer een issue. Bij ons is dat duidelijk minder.”

