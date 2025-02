K3-zangeres Marthe bevallen van eerste kindje

Tekst: Denise Delgado

Marthe De Pillecyn (28) en haar man Sinerjey Meyfroodt (35) zijn de trotse ouders geworden van hun eerste kindje, meldt AD. Het koppel heeft het nieuws zelf nog niet bevestigd.

Privacy voorop

Volgens bekenden uit de omgeving is Marthe bevallen en zou het gezin al in Antwerpen gespot zijn. Studio 100 wil geen commentaar geven op het privéleven van hun artiesten.

Marthe maakte haar zwangerschap in september bekend, maar deelde sindsdien weinig details. De zangeres hecht veel waarde aan haar privacy. Op social media zijn slechts een paar foto’s te vinden waarop de zangeres met een buikje te zien is.

Vervanging tijdens zwangerschapsverlof

Tijdens haar verlof neemt Nora Gharib (31) tijdelijk haar plaats in bij de K3-shows. Nora, die in 2015 meedeed aan K3 zoekt K3, is te zien in de nieuwe show Zeesterren.

Met Kerst plaatste de zangeres een foto waarop te zien is dat ze hoogzwanger was:

Marthe vormt sinds 2019 een koppel met danser Sinerjey. Ze leerdern elkaar kennen op de werkvloer bij Studio 100. Sinerjey, die in 2012 deelnam aan ‘So You Think You Can Dance’, werkt daar als choreograaf. In 2022 stapten ze in het huwelijksbootje. Samen runnen ze een dansschool.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @MARTHEDEP