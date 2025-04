Kristel Verbeke was bang dat Nederland K3 vergeten zou zijn: reünieconcerten K3 nu al uitverkocht

Tekst: Dunya Diercks

Alle zeventien concerten die de originele zangeressen van K3 volgend jaar in Nederland geven zijn nu al volledig uitverkocht. “Lieve K3-fans, jullie zijn echt ongelofelijk! Onze reünieconcerten in Rotterdam Ahoy zijn helemaal uitverkocht!”, jubelen de K3 Originals, oftewel Kristel Verbeke, Karen Damen en Kathleen Aerts, op Instagram.

Kristel Verbeke staat er versteld van, schrijft ze op Instagram. “Ik die dacht dat het bij 1 of 2 shows zou blijven…” Maar nee, het werden er dus zeventien en állemaal al uitverkocht. “Dacht dat jullie in Nederland ons misschien wel wat vergeten waren, niet dus”, schrijft ze bij een hartje. De eerste show vindt op 2 april 2026 plaats in Ahoy, Rotterdam. Daarnaast geven de originele K3’tjes ook nog eens 23 shows in het Sportpaleis in Antwerpen.

Dankbaar

“Wat een ongelooflijke fans hebben wij nog steeds na al die jaren.. Amai, dat doet deugd! We gaan ons zo amuseren!”, belooft Kristel. “Ik ben heel dankbaar.”