Originele K3 geeft extra shows in Nederland en België

Hierom was Johan Dersken afwezig bij Vandaag Inside

Woensdagavond was Johan Derksen weer te zien in Vandaag Inside. Nadat de presentator dinsdag een uitzending had gemist, vertelt hij woensdag emotioneel waarom dat was. In het programma vertelt de tv-analist dat zijn vrouw haar heup had gebroken en in het ziekenhuis was opgenomen. Hij legt uit dat het daarom ook een “hectische dag” was....