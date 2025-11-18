Jada Borsato schrikt van strafeis tegen vader: ‘Ongekend’

Tekst: Emelie van Kaam

Jada Borsato volgt de rechtszaak van haar vader Marco natuurlijk op de voet en schrok van de straf die er tegen hem geëist werd. Deze week spreekt ze in Weekend de hoop uit dat de rechters net als zij overtuigd raken van zijn onschuld en de juiste beslissing zullen nemen. “Dat kan niet anders, want hij heeft het simpelweg niet gedaan.”

Nu de ontuchtzaak van Marco Borsato achter de rug is, hoopt zijn dochter Jada dat het “recht zal zegevieren”. Tijdens de rechtszaak hoorde ze haar vader niets zeggen waar ze van schrok. Wel schrok ze van de strafeis van vijf maanden.

Lees ook: Marco Borsato over strafeis van vijf maanden: ‘Kapot geschrokken’

Ongekend

“Dat is ongekend,” aldus Jada in Weekend. “Mijn vader zei zelf ook: “Ik ben me kapot geschrokken”. Maar ik denk dat er maar één juist uitspraak is en dat is vrijspraak.” Jada en de rest van de familie zijn namelijk overtuigd van zijn onschuld. “Daar geloven we onvoorwaardelijk in.”

Teleurstellingen

Jada hoopt dan ook dat de rechters tot een juiste beslissing komen. “Dat kan niet anders, want hij heeft het simpelweg niet gedaan. Maar ik denk dat je nooít iets moet verwachten, dat lijkt me zeer onverstandig. Want bij verwachtingen horen ook teleurstellingen.”

Ons hele gesprek met Jada Borsato lees je in Weekend editie 47. Hierin vertelt ze meer over hoe ze de strafzaak van haar vader heeft beleefd. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP