Eveline Stallaart vindt jaloerse mannen treurig

Tekst: Emelie van Kaam

Terugkijkend op het afgelopen seizoen van Winter Vol Liefde heeft Eveline Stallaart maar één conclusie: saai. Niemand liet het achterste van z’n tong zien en de paradijsvogels die het programma kleur geven waren ver te zoeken. Toch viel haar één ding op, deelt ze deze week in Weekend. “Mannen gedragen zich als een gorilla op de apenrots.”

Er was één ding dat Married At First Sight-deskundige Eveline Stallaart ontzettend opviel tijdens het afgelopen seizoen van Winter Vol Liefde. “Dat sommige mannen zich zo laten kennen in jaloers gedrag. Ze gedragen zich als een gorilla op de apenrots, zo van: jullie andere mannen zijn minder dan ik. Doorzichtig en treurig hoe zich dat uit. Die mannen zetten ontzettend hun klauwen in die vrouwen.”

Lees ook: Hanneke uit Winter Vol Liefde appt nog met déze kandidaat

Paradijsvogel

Eveline, die momenteel zelf te zien is in het nieuwe seizoen van Wie Is De Mol?, vond het een kabbelend seizoen. “Er waren weinig pieken. Het leek allemaal relaxed te zijn, zonder gekke dingen.” En dat komt Winter Vol Liefde in haar ogen niet ten goede. “Voor het programma heb je toch wel een soort paradijsvogel nodig en dat was dit seizoen niet het geval.”

Saai

Volgens Eveline kwam dat doordat de kandidaten te voorzichtig waren. “Ze bleven erg op de oppervlakte, waardoor ze niet het achterste van hun tong lieten zien. Jammer. Dat levert minder interessante tv op. Dus in die zin vond ik het wat saai.”

Ons hele gesprek met de broer van Eveline Stallaart lees je in Weekend editie 11. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP