Erica Meiland: ‘Je stompt een beetje af’

Van de Meilandjes hoeven we op korte termijn geen nieuwe tv-programma’s te verwachten. Eerst waren er ideeën in overvloed, maar die put begint aardig leeg te raken. Maar Erica Meiland weet dat dat heus wel weer goedkomt, deelt ze deze week in Weekend. “Dat weet ik uit ervaring.”

In 2026 kunnen de Meilandjes gaan genieten van hun pensionadoleven. Al denkt Erica daar heel anders over. “Nou, ik ben nog niet toe aan pensioen, hoor! Ik werk veel te graag. Maar na zeven jaar merk je dat je een beetje afstompt, in een klein wereldje zit.”

Zwart gat

Gelukkig weet Erica ook wat daar de oplossing voor is. “We borrelden altijd van de ideeën en dat komt weer terug door rust, weet ik uit ervaring.” Bang voor een zwart gat nu er geen tv-opnames op de planning staan is ze daarom niet. “O nee! Ik verveel me nooit. Er komt vanzelf wel weer iets wat we leuk vinden om te gaan doen.”

Kluizenaar

Martien doet de rust ook zeer goed, aangezien hij door alle drukte begon te leven als een kluizenaar. Al is dat volgens Erica niet de reden dat ze gestopt zijn met tv maken. “Kijk, we draaien geen reality meer ómdat er niets te draaien is, waarom begrijpt niemand dat? Niet alles draait om geld in het leven, toch?”

