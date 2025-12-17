Dilan Yeşilköz baalt van persoonsbeveiliging

VVD-leider Dilan Yeşilköz wordt al bijna vier jaar beveiligd. De impact die dit op haar leven heeft voelt ze dagelijks. Ze moet altijd haar agenda doorgeven en gaat nooit alleen op pad. En daar baalt ze best wel van, deelt ze deze week in Weekend. “Ik hou van alleen zijn en dat ben ik al jaren niet meer.”

Dilan Yeşilköz wordt al bijna vier jaar beveiligd, iets dat een ontzettend grote impact heeft op haar leven. Ze vindt het jammer dat dat nodig is, maar laat zich er niet door uit het veld slaan. “Ik laat me niet intimideren, dat is één van mijn levensmotto’s.”

Nooit alleen

Al maakt zo’n levensmotto leven met permanente beveiliging niet makkelijker. “Ik moet de hele dag door alles afstemmen, de hele dag mijn agenda doorgeven,” aldus Dilan. “De beveiliging doet er alles aan om het zo goed mogelijk voor me te organiseren. Alleen, ik ben dus nooit alleen op pad. Dat ik best gek. Ik hou van alleen zijn en dat ben ik al jaren niet meer.”

Geen privacy

Privacy heeft Dilan niet meer. “Want iedereen weet wat ik doe. En dat moet ook wel, anders kun je mij niet veilig houden. Maar er zijn best wel veel dingen die nu anders zijn in mijn leven.”

