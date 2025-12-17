Dilan Yeşilgöz

Dilan Yeşilköz baalt van persoonsbeveiliging

Tekst: Emelie van Kaam

17/12/2025

VVD-leider Dilan Yeşilköz wordt al bijna vier jaar beveiligd. De impact die dit op haar leven heeft voelt ze dagelijks. Ze moet altijd haar agenda doorgeven en gaat nooit alleen op pad. En daar baalt ze best wel van, deelt ze deze week in Weekend. “Ik hou van alleen zijn en dat ben ik al jaren niet meer.”

Dilan Yeşilköz wordt al bijna vier jaar beveiligd, iets dat een ontzettend grote impact heeft op haar leven. Ze vindt het jammer dat dat nodig is, maar laat zich er niet door uit het veld slaan. “Ik laat me niet intimideren, dat is één van mijn levensmotto’s.”

Lees ook: Tim Hofman in gesprek met Dilan Yesilgöz over bijdrage aan intimidatie: ‘U heeft mijn leven onveiliger gemaakt’

Nooit alleen

Al maakt zo’n levensmotto leven met permanente beveiliging niet makkelijker. “Ik moet de hele dag door alles afstemmen, de hele dag mijn agenda doorgeven,” aldus Dilan. “De beveiliging doet er alles aan om het zo goed mogelijk voor me te organiseren. Alleen, ik ben dus nooit alleen op pad. Dat ik best gek. Ik hou van alleen zijn en dat ben ik al jaren niet meer.”

Geen privacy

Privacy heeft Dilan niet meer. “Want iedereen weet wat ik doe. En dat moet ook wel, anders kun je mij niet veilig houden. Maar er zijn best wel veel dingen die nu anders zijn in mijn leven.”

Ons hele gesprek met Dilan Yeşilköz lees je in Weekend editie 51. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

Uit andere media

Party Boekpresentatie De Tweede Helft Van Je Leven

Marion Pauw in rouw

Begin november kwam de nieuwe psychologische thriller Jij Bent Het Licht van Marion Pauw, tweemaal winnaar van de Gouden Strop, in de winkels te liggen. Aan die publicatie kleeft voor haar een diep verdrietige periode, want in oktober verloor ze haar oudste zus Lieske door een tragisch ongeval tijdens een vakantie in Israël. Lieske was…
Weekend Albert Verlinde

Albert Verlinde: ‘Rapper Boef moet niet zeuren’

Als de rechter een uitspraak doet, dan heb je je daarnaar te schikken, vindt Albert Verlinde. Daarna zeuren dat je iets oneerlijk vindt, komt in zijn vocabulaire niet voor. Dus dat rapper Boef zich beklaagde dat Marco Borsato en Jeroen Rietbergen niet veroordeeld worden, maar Ali B werd stuit hem tegen de borst, deelt Albert…
Vriendin

Saskia: ‘Mijn lichaam schreeuwt om tintelingen en liefkozingen’

Saskia (37) is de beste vriendin van makelaar Mandy. Ze is bewust single, maar geniet van haar vaste ‘scharrels’. Als freelance retailcoach reist ze het hele land door om winkelteams te trainen. Maar of ze privé net zo goed weet wat ze doet?
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Emelie