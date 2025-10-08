Dilan Yeşilgöz

Dilan Yeşilgöz over beveiliging: ‘Soms geen capaciteit, dan zit je binnen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

08/10/2025

Dilan Yeşilgöz zit bij Andy van der Meijde in de auto voor de serie Bij Andy In De Auto. Voor het eerst in vier jaar zit ze niet achterin een gepantserde wagen, maar voorin. Al mag de auto niet rijden. Het gesprek vindt plaats terwijl beveiligers om het voertuig heen staan.

Ze vertelt dat ze al jaren niet zelf heeft gereden omdat ze wordt bedreigd vanuit de criminele hoek. De zware beveiliging bepaalt nog altijd het dagelijks leven van Dilan Yeşilgöz.

Altijd plannen en vooruitdenken

Andy merkt op dat Dilan veel vrijheid mist, iets wat ze direct bevestigt. Ze zegt dat haar beveiliging fantastisch werk levert en haar helpt om toch naar concerten, de sportschool of feestjes te kunnen. Toch vraagt dat veel organisatie. ‘Soms is er door de drukte gewoon geen capaciteit en dan zit je binnen,’ vertelt ze. Het frustreert haar dat dat nodig is, maar ze is dankbaar dat die bescherming bestaat.

Dilan Yeşilgöz laat zich niet intimideren

Ondanks de dreiging weigert Dilan haar gedrag aan te passen. ‘Je moet je nooit laten intimideren dus ik heb nooit overwogen van ‘ga ik dimmen, ga ik andere dingen zeggen?’.’ Die vrijheid, zegt ze, zal ze nooit opgeven.

