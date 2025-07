De keerzijde van het succes van Willeke Alberti

Tekst: Boris van Zonneveld

Willeke Alberti geniet deze zomer op diverse podia, maar achter haar brede glimlach gaat nog altijd een heftig verdriet schuil. De keerzijde van haar succes, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik laat dat zelden zien.”

Willeke Alberti is niet te stoppen. Waar ze het vorig jaar na een extreem moeilijke periode even rustig aan moest doen, schittert ze deze zomer op festivals als de Amsterdamse Zomer en de Zwarte Cross. Het podium is de plek waar ze alles van zich af kan zingen en dansen, maar Willeke toont lang niet alles aan het publiek.

Lees ook: Willeke Alberti terug op het podium: ‘Mijn kleindochter zingt mee’

Keerzijde

Want het leven in de schijnwerpers heeft ook een keerzijde. Achter de artiest Willeke schuilt namelijk een vrouw die een groot verdriet met zich meedraagt. En dat heeft z’n weerslag op haar welzijn. Als Weekend haar vraag of deze optredens haar doen verlangen naar meer, antwoordt ze kwetsbaar: “Nou ja, meer, dat hangt allemaal van mijn gezondheid af. En die heeft een klap gehad natuurlijk.”

Mijn leven

Willeke merkt duidelijk dat haar gezondheid lijdt onder wat ze het afgelopen jaar allemaal heeft meegemaakt. “Ik merkt dat daar heel veel verdriet zit. En ik laat dat zelden zien, want ja… dat is míjn leven.”

Ons hele gesprek met Willeke Alberti lees je in Weekend editie 29. Ze vertelt hierin onder meer over het verlies van dierbaren en deelt ze haar blik op de dood. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.