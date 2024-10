Willeke Alberti moet rust nemen en veegt agenda leeg

Willeke Alberti heeft al haar komende activiteiten afgezegd. De 79-jarige zangeres moet rust nemen, bevestigt haar manager na berichtgeving hierover van De Telegraaf. Alberti kan daardoor zondag niet meedoen bij de aftrap van de viering van 750 jaar Amsterdam in de Ziggo Dome.

De zangeres verloor in het afgelopen jaar haar dochter Daniëlle van ’t Schip (55) en broer Tonny Alberti (73). Dat heeft de nodige impact gehad, vertelt haar manager. “Ze is niet ziek maar haar is wel geadviseerd om het rustiger aan te doen.” Of Alberti dit jaar helemaal niet meer optreedt, is nog onduidelijk. In ieder geval zijn al haar activiteiten van de komende weken geannuleerd.

Lees ook: Willeke Alberti open over ‘gigagroot verlies’

Zelden nog grote optredens

Alberti treedt sinds haar laatste solotournee in 2022 zelden op voor groot publiek. Voor de viering van het 750-jarig bestaan van Amsterdam had ze een uitzondering gemaakt.