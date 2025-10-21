Ben Saunders laat Marco Borsato niet vallen

Tekst: Boris van Zonneveld

Marco Borsato verloor veel vrienden door de beschuldigingen aan zijn adres, maar Ben Saunders is altijd achter hem blijven staan. In Weekend doet hij deze week een verrassende openbaring. “Er komt binnenkort verandering in Marco’s zware tijden.”

Sinds Ben Saunders en Marco Borsato elkaar in 2010 ontmoetten bij The Voice Of Holland hebben de twee een goede band. Nu, in een tijd waarin Marco’s leven wordt overschaduwd door zware beschuldigingen, is die band sterker dan ooit, vertelt hij deze week in Weekend.

Lees ook: Onderzoek bevestigt echtheid dagboekteksten in zaak tegen Marco Borsato

Niets

Ben wil zich niet mengen in de discussie die er rondom zijn goede vriend gaande is. Wanneer hem wordt gevraagd hoe hij naar de situatie kijkt, antwoordt hij: “Ik denk er helemaal niets van, eigenlijk. Er is nog niets bewezen.”

Verandering

Wel deelt Ben een hoopvolle boodschap als het gaat over de zware jaren die Marco achter de rug heeft. “Daar gaat binnenkort wel verandering in komen. Even wachten.”

Ons hele gesprek met Ben Saunders lees je in Weekend editie 43. Hierin vertelt hij onder meer over zijn eigen val uit showbizzland. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP