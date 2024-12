Onderzoek naar zedenzaak Marco Borsato bijna afgerond: ‘Duurt veel te lang’

Het onderzoek naar de zedenzaak rond Marco Borsato (56) bevindt zich in de afrondende fase. Dat bevestigen zijn advocaten Geert-Jan en Carry Knoops aan RTL Boulevard.

Ministerie maakte ruim een jaar geleden bekend dat Marco wordt vervolgd voor ontucht met een minderjarig meisje, terwijl het onderzoek zelf al meerdere jaren loopt. Nu lijkt er eindelijk voortgang te worden geboekt.

Advocaat Peter Plasman, die de aangeefster vertegenwoordigt, laat weten te hopen dat de zaak binnenkort voor de rechter wordt gebracht. “Mijn cliënt vindt dat dit veel te lang duurt en heeft baat bij een oordeel van de rechter.”

Volgens de advocaten zijn diverse getuigen gehoord en is er onderzoek gedaan naar het handschrift in het dagboek van de aangeefster. Dit dagboek, waarin het meisje haar ervaringen beschreef, speelde een belangrijke rol bij het aan het licht brengen van de beschuldigingen. Haar moeder, die via de fanclub contact had met Marco, ontdekte het vermeende misbruik toen ze het dagboek las.

De zaak kreeg eind 2021 grote mediabelangstelling, waarna de politie een uitgebreid onderzoek startte. Een belangrijk onderdeel daarvan is de echtheid van het dagboek. Hoewel het onderzoek zich nu in de afrondende fase bevindt, blijft het mogelijk dat er in de toekomst nog aanvullende onderzoekswensen worden ingediend.

