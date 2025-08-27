Floortje Dessing keert terug naar televisie na zware periode met endometriose

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na een periode van ziekte keert presentatrice Floortje Dessing terug naar haar werk. Gedurende anderhalf jaar moest ze haar werkzaamheden onderbreken vanwege gezondheidsklachten.

Floortje Dessing nam de tijd om volledig te herstellen en richt zich nu op nieuwe projecten. Deze periode gaf haar ook de kans om stil te staan bij haar gezondheid en persoonlijke grenzen.

Openheid over ziekte

In mei 2025 maakte Floortje bekend dat haar klachten voortkwamen uit endometriose. Ze deelde op Instagram: ‘Vorig jaar heb ik in het Erasmus MC een zware ingreep aan o.a. mijn lever ondergaan vanwege een ziekte die ik al lange tijd heb: endometriose.’ Dessing gaf aan aanvankelijk te twijfelen over het naar buiten brengen van haar persoonlijke verhaal: ‘Omdat ik nog aan het herstellen ben, en niet iedereen lastig wil vallen met mijn persoonlijke beslommeringen. Maar uiteindelijk is het toch te belangrijk om dit voor mezelf te houden. Ik hoop hiermee bewustwording te creëren rondom deze tot nu toe nog niet heel bekende ziekte, die steeds meer vrouwen treft.’

Lees verder na de post.

Terugkeer naar televisie

Na een intensieve herstelperiode is Floortje Dessing nu weer actief. Ze schrijft op Instagram: ‘Precies anderhalf jaar heb ik geduld moeten hebben, maanden op de bank moeten liggen en ontelbare slapeloze nachten in ziekenhuisbedden en thuis moeten meemaken omdat ik niet wist of het allemaal goed zou komen, maar het is gelukt: m’n eerste aflevering Einde wereld staat erop!’

Dankbaarheid voor steun

Dessings herstelperiode werd ondersteund door familie, vrienden en professionele zorgverleners. Over deze steun zegt ze: ‘Oneindig veel dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt: m’n lieve mams, zussen en verdere fam, eindeloos trouwe vrienden clan, grote fijne rots in de branding Sjoerd, m’n fenomenale artsen en verplegers, maar ook alle mensen die me spontaan aanspraken of mailden, en beterschap wensten… En natuurlijk m’n team hier in Canada: Okkie & Ruurdje, en hoofdpersonen Holly & Kiki… Ik hou van jullie allemaal!’

Vooruitblik

Floortje Dessing kijkt vooruit naar de komende uitzendingen. Ze schrijft: ‘Hopelijk dit voorjaar op NPO 1 te zien, fingers crossed.’ Met haar terugkeer markeert ze een nieuwe fase in haar carrière na een ingrijpende periode van ziekte en herstel.

FOTO: ANP