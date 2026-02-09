Eigen Huis & Tuin-Rob Verlinden naar verzorgingstehuis

Tekst: Evelien Berkemeijer

Rob Verlinden (75) is verhuisd naar een verzorgingstehuis. De presentator, al jaren bekend van Eigen Huis & Tuin, kampt met Parkinson en ernstige evenwichtsproblemen en vertelt in Shownieuws openhartig over deze nieuwe fase.

Rob Verlinden zegt zich er inmiddels goed te voelen. ‘Het is natuurlijk een verzorgingstehuis, wat betekent: ze doen alles voor je.’ Volgens hem bestaat het personeel uit ‘hele vriendelijke mensen’ en hoefde hij niet te wennen. Toch was de stap noodzakelijk: alleen thuis blijven ging simpelweg niet meer.

Nieuwe fase in het zorgcentrum

De tv-tuinman woont nu in een zorginstelling waar hij de hele dag de benodigde ondersteuning krijgt. Zijn eigen huis en tuin maakten plaats voor een bescheiden zorgappartement dat hij inrichtte met persoonlijke spullen. Bezoekers herkennen daardoor in het appartement zelfs zijn oude leven in Spanje: ‘Iedereen die hier binnenkomt, zegt: ’Het is net Spanje’’, aldus de presentator. Hij bevestigt: ‘Dat is het ook!’ Hij zorgt voor de nodige planten in en om zijn woning.

Gezondheidsproblemen stapelen zich op

Rob leeft sinds 2011 met de gevolgen van Parkinson. De laatste jaren kwamen daar evenwichtsstoornissen bij, wat uiteindelijk de doorslag gaf om te verhuizen. Daarnaast kreeg hij eerder de diagnose prostaatkanker en leeft hij met hiv.

Rob Verlinden viel meerdere keren

De risico’s thuis werden te groot. ‘Ik moet 24 uur per dag in de gaten gehouden worden en mijn dochter was maar aan het regelen, als ik alleen thuis was, dat er iemand in huis was.’ Zelf wist hij niet dat zijn dochter dit deed. Hij vertelt dat hij meerdere keren per dag viel: ‘Ook onder de douche ben ik een paar keer gekletterd. Ik heb nog stevige botten, dus ik breek niks, maar dat weet je nooit, of je wat breekt.’

Ondanks alles blijft de presentator positief. Over de toekomst zegt hij vol vertrouwen: ‘Ik heb eigenlijk alle tegenslagen in mijn leven altijd toch wel redelijk doorstaan. Dus nee, dat gaat wel goed.’

