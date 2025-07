Eigen huis & tuin-klusjesman Nico Zwinkels op 80-jarige leeftijd overleden

Tekst: Denise Delgado

Voormalig televisiepresentator en bouwkundig expert Nico Zwinkels is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie bekend via een rouwadvertentie in ‘Nieuwsblad Westland’. Nico werd begin jaren negentig een landelijke bekendheid als bouwadviseur in het populaire RTL 4-programma ‘Eigen Huis & Tuin’.

Allerliefste man

“Op een mooie zomerdag is van ons heengegaan mijn allerliefste man en maatje, onze zorgzame vader, schoonvader en supertrotse opa”, luidt de tekst in de advertentie.

Ook RTL reageert op zijn overlijden en noemt hem een ‘onmiskenbaar boegbeeld’. “Hij gold jarenlang als dé klusser van Nederland. Met zijn creativiteit, passie en vakmanschap gaf hij jarenlang kleur aan het programma en wist hij een plek in de harten van kijkers te veroveren.”

Eigen Huis & Tuin

Nico werd op 23 februari 1945 geboren in Naaldwijk en begon op zijn vijftiende als timmerman. Hij was van 1993 tot 2004 betrokken bij Eigen Huis & Tuin. In het populaire klusprogramma nam Rob Verlinden de tuin onder handen, terwijl Nico verantwoordelijk was voor de verbouwingen in huis. De presentatie lag in handen van onder anderen Manuëla Kemp, Myrna Goossen en Irene Moors.

Nico, Irene en Rob

Rechtszaken

Na beschuldigingen van seksuele intimidatie in 2004, wilde Nico Zwinkels samen met Rob Verlinden overstappen naar SBS6. Hoewel hij de aantijgingen ontkende en twee rechtszaken aanspande om zijn onschuld te bewijzen, verbraken RTL en SBS6 de samenwerking. Vervolgens vertrok Nico volgens RTL Boulevard met zijn vrouw naar Spanje en keerde in 2019 terug naar Nederland.

Nico laat zijn vrouw Ineke en hun twee kinderen, een zoon en een dochter, achter.

BEELD: ANP