André van Duin krijgt oeuvreprijs: ‘Wil iedereen bedanken, maar er zijn geen overlevenden’

Tekst: Evelien Berkemeijer

André van Duin heeft maandagavond tijdens de Buma NL Awards een oeuvreprijs gekregen. Zijn langdurige bijdrage aan de Nederlandstalige muziekcultuur werd bekroond met de Hollandse Meester Award.

Tijdens zijn dankwoord zei André van Duin dat hij al blij was om uitgenodigd te zijn, alleen al omdat hij dacht de oudste in de zaal te zijn. Hij noemde het bijzonder om een prijs te krijgen, omdat hij zichzelf niet ziet als platenartiest maar als komiek: ‘Liedjes waren er eigenlijk een beetje bij. Het waren eigenlijk een beetje ongelukjes. Met de carnaval is het begonnen, toen andere liedjes zingen en dat vonden mensen ook mooi.’ Hij voegde daaraan toe inmiddels toch een beetje platenartiest te zijn geworden.

Humor bij de uitreiking

André benadrukte dat hij trots is op de erkenning en grapte: ‘Nu, uiteindelijk, het is wel tijd ook.’ De zaal was nog maar net uitgegrinnikt toen hij een nieuwe grap maakte: ‘Ik wil graag iedereen bedanken, maar er zijn bijna geen overlevenden meer.’

Tekst gaat verder onder post.

André van Duin blijft doorgaan

Naast de humor sprak André ook zijn waardering uit voor zijn vak. ‘Ik ben heel erg dankbaar dat ik nog steeds iets mag betekenen in dit vak,’ zei hij. Daarbij gaf hij aan dat het voor hem belangrijk is om een reden te hebben om uit bed te komen: ‘Zolang je het fysiek kan volbrengen, moet je dat zo lang mogelijk blijven doen en dat ben ik ook wel van plan.’

Woorden van waardering

De prijs werd uitgereikt door Jan Rietman. Na het bedankwoord van André zei Jan: ‘Ik denk dat iedereen die daarboven zit hier met een glimlach naar beneden kijkt en jou dat als geen ander gunt.’

Lees ook: André van Duin vindt ‘belachelijk dat Matthijs van Nieuwkerk niet meer op televisie is’

FOTO: ANP