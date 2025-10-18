Column: Een rol spelen

‘Mijn cliënt heeft helemaal niets met deze moord te maken’, zegt prins Pieter-Christiaan bits. Strak in pak, zoals we hem kennen van Koningsdag. Maar nu zien we hem in zijn rol als advocaat. In een donkere verhoorkamer op het politiebureau in Rotterdam.

De Oranjes moeten per slot hun eigen geld verdienen. Nee, hij is niet écht advocaat, de derde zoon van prinses Margriet was edelfigurant in de serie Flikken Rotterdam. Feitelijk zou het kunnen, maar zou het niet gek zijn als Oranjes daadwerkelijk betrokkenen bij een moord zouden verdedigen? Of misschien ooit lijnrecht tegenover de landadvocaat staan om tegen de koning te procederen?

Het is een spagaat in onze staatsvorm. Aan de meest prominente familieleden geven we een riant salaris en onkostenvergoeding als compensatie, de andere leden hebben eigenlijk alle vrijheid om te doen wat ze willen. Met alle gevolgen en risico’s van dien. Een vastgoedportefeuille, een zangcarrière, een juwelencollectie, noem het maar op.

De Saoedische optie om iedereen voor het land in te zetten, zou bij ons ondenkbaar zijn. Daar zitten letterlijk honderden prinsen op ministersposten en in andere hoge functies.

De verschijning van prins PC in de serie, twee zinnen maar, was vast niet voor het geld, maar voor het plezier. Hoofdrolspeler Mark van Eeuwen is een studievriend van hem. Na twee zinnen was de cameo voorbij, wie met zijn ogen knipperde, heeft hem gemist. Het ging hem prima af en het smaakte naar eigen zeggen naar meer. Wat de familie ervan vond, dat zal wel tot de paleisgeheimen blijven behoren.

Toch is het niet zo vreemd. Acteren zit de Oranjes in het blauwe bloed. In de jaren vijftig, vlak na de Greet Hofmans-affaire, bliezen Juliana’s oude Leidse studievriendinnen een toneelclubje nieuw leven in om haar wat afleiding te geven en uit de eenzaamheid te helpen.

Juliana hield zó van toneelspelen dat ze niemand minder dan Annie M.G. Schmidt vroeg een stuk te schrijven voor het gezelschap. Het resultaat werd het komische Vrouwen Om Dr. Deninga, dat rond kerst 1958 in besloten kring werd opgevoerd op Paleis Soestdijk. Juliana speelde zelf de rol van juffrouw Wies, de kordate secretaresse van de dokter. Het was luchtig, gezellig en bedoeld om de koningin even te laten ontsnappen aan het protocol. Wie de beelden ziet, herkent haar plezier meteen: een koningin die voor even gewoon Juliana mocht zijn.

67 jaar later is het kleinzoon Pieter-Christiaan die zijn acteerdebuut maakt op nationale televisie. Weer een Oranje die even uit zijn rol stapt, maar juist daardoor iets van zichzelf laat zien.

Misschien nog wel vrijer dan onze prins PC zijn de Griekse royals. Twee leden ervan hadden een rol in de Amerikaanse soapserie The Bold And The Beautiful. Prins Albert’s buitenechtelijke dochter Jazmin Grace Grimaldi timmert in Hollywood aan de weg als actrice. Prins Andrew’s oudste dochter prinses Beatrice had een charmant rolletje in The Young Victoria, over haar eigen betovergrootmoeder. Haar moeder Sarah Ferguson verscheen als zichzelf in Friends. En de broers William en Harry trokken stormtrooper-pakken aan voor Star Wars: The Last Jedi.

Willem-Alexander zie ik nog niet zo snel een acteerklusje doen. Acteren kan hij niet. Dat bedoel ik niet negatief, integendeel. Hij is juist heel oprecht en daardoor authentiek. Als hem iets niet zint, dan merk je dat echt aan hem. Royals zijn meesters in representeren, maar zelden in spelen.

En toch zal het ook een rol zijn. Zoals ik zag toen Amalia, samen met de Belgische prinses Elisabeth in Luxemburg, gekleed in de mooiste galaoutfits, de auto uitstapte. Geamuseerd kletsend voor de deuren open zwierden, eenmaal uit de auto nog één blik naar elkaar, maar daarna ging bij Amalia duidelijk een knop om.

Een rol spelen, het heeft meerdere betekenissen. Misschien liggen ze voor de Oranjes wel dichter bij elkaar dan we denken.

