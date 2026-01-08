Huub Stapel blufte carrière bij elkaar, maar wees Vandaag Inside af

Tekst: Evelien Berkemeijer

Acteur Huub Stapel blikt in een gesprek met het Financieel Dagblad terug op hoe bravoure en bluf hem ver brachten. Hij vertelt hoe hij rollen binnensleepte door zonder aarzeling ja te zeggen, ook als hij iets nog nooit had gedaan. Tegelijkertijd plaatst hij een duidelijke grens: een vaste plek bij talkshow Vandaag Inside wees hij resoluut af.

Huub Stapel staat bekend om zijn uitgesproken manier van praten, ook aan talkshowtafels. Hij neemt politici geregeld verbaal de maat en spaart daarbij niemand. Toch wil hij niet aanschuiven bij Vandaag Inside, zelfs niet voor serieus geld.

Bluf als motor

‘Ik heb grote delen van mijn carrière bij elkaar gebluft. Als ik voor een rol moest tennissen zei ik ja, ook al had ik nog nooit een bal geslagen. In het ergste geval moeten ze later een stand-in inhuren, maar dan ben je wel al binnen. Ik presenteerde ook jarenlang een autoprogramma op tv, terwijl ik daar geen kloten van afweet. Voor de kijker léék dat zo, maar dat was de verdienste van de tekstschrijver.’ Volgens Huub is durven toezeggen en het later pas oplossen, dus een terugkerende succesformule geweest.

Niet bij Vandaag Inside

Huub is door zijn directheid een geliefde gast in talkshows. Over ex-VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zei hij dat het ‘een gladjanus’ was waar hij ‘een fysieke afkeer van kreeg’, terwijl hij oud-minister Cora van Nieuwenhuizen typeerde als iemand die ‘wegrende uit de Tweede Kamer omdat ze in het bedrijfsleven meer kon verdienen’. Die uitgesproken toon gaf hem een duidelijk profiel aan tafel. Het is dan ook niet gek dat de makers van Vandaag Inside hem vroegen als vaste tafelgast. ‘Ze hebben me gepolst om vaste tafelgast te worden. Ik heb geen contract gezien, maar dat gaat naar verluidt om serieus geld.’ Huub sloeg het aanbod direct af: hij wil niet óók nog bekendstaan als ‘een roeptoeter der natie’.

Over het afwijzen van kansen wil Huub niet doorpraten. ‘Ik sta niet stil bij kansen die ik heb laten liggen. Voor het geld hoef ik het niet te doen, en ik heb meer dan genoeg werk.’

