Heeft Ozzy Osbourne écht de kop van een levende vleermuis afgebeten?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een terugblik op wellicht het meest beruchte moment uit het leven van de overleden rocklegende.

De dood van Ozzy Osbourne op 76-jarige leeftijd betekent het einde van een tijdperk in de wereld van de rockmuziek. Onder al zijn prestaties en opvallende optredens blijft één gebeurtenis tot op de dag van vandaag tot de meest besproken behoren: het incident met de vleermuis in 1982.

Het moment

Tijdens een concert op 20 januari 1982 in Des Moines beet Ozzy Osbourne de kop af van wat hij dacht dat een rubberen speeltje was, maar het bleek een echte vleermuis. In zijn autobiografie I Am Ozzy beschrijft hij hoe zijn mond direct vol zat met warme, kleverige vloeistof. Later gaf hij uiteenlopende verklaringen: de ene keer zei hij dat het dier nog leefde, een andere keer dat hij dacht dat het een Halloween-grap was en het al dood was toen het werd gegooid.

Ozzy Osbourne bijt in het hoofd van een rubberen kip.

Bron: Getty Images/Eddie Sanderson

Leefde de vleermuis?

De kernvraag blijft: was het dier op dat moment nog in leven? De meningen hierover zijn verdeeld en opmerkelijk genoeg wisselde Ozzy zelf dus ook van versie door de jaren heen. Mark Neal, een toenmalige 17-jarige fan uit Des Moines, verklaarde later dat hij de vleermuis zelf had meegenomen. Het dier zou al twee weken dood zijn geweest.

Ozzy zijn dood markeert het einde van een tijdperk. Maar zoals met de vleermuis-anekdote blijkt: verhalen over Ozzy zullen verteld blijven worden.

BRON: BBC FOTO HEADER: GETTY IMAGES/DIA DIPASUPIL