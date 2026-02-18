Yvonne Coldeweijer deelt onthullend screenshot voor The Real Housewives of Amsterdam

Tekst: Evelien Berkemeijer

Yvonne Coldeweijer is terug en het is meteen raak. Ze kreeg een screenshot doorgestuurd over Lilian en Cherry-Ann uit The Real Housewives of Amsterdam.

Omdat ze het programma niet had gevolgd, keek Yvonne Coldeweijer eerst de reünie om te bepalen of het screenshot gedeeld moest worden. De ‘hele bekende spion’, zoals Yvonne haar bron noemt, vindt het geheel, waar volgens hem of haar veel wordt gelogen, ‘onwijs zielig’ voor Lilian Dziedzic.

Lees ook: Johan Derksen reageert: Yvonne Coldeweijer terug met juicekanaal

Wat Cherry-Ann zegt over Lilian

Yvonne vertelt: ‘Cherry-Ann zegt over Lilian dat zij de Quote 500 als catalogus neemt om een man te vinden.’ Al snel blijkt dat Lilian vóór Cherry-Ann een aantal keer het bed deelde met haar man Roland Kahn, een multimiljonair uit de Quote 500. Volgens Cherry-Ann is het verschil dat Lilian die mannen zelf actief benadert, en zou ze dat ook bij haar man hebben gedaan. Lilian spreekt dat tegen en stelt dat Roland háár benaderde. Tijdens de reünie wil ze daar een screenshot van laten zien. Roland komt de reünie binnen en zegt dat Lilian liegt.

Tekst gaat verder onder video.

Yvonne Coldeweijer deelt het screenshot

Volgens de bron dreigde Roland met juridische stappen als het screenshot in de uitzending getoond zou worden. Daar is Yvonne niet van onder de indruk. Zij deelt het bericht waarop te lezen is dat Roland begint: ‘Hi Lilian. We liken al een tijdje elkaars berichten en ik vroeg me af of we elkaar al eens gesproken hebben? Warme groet, Roland.’ Het is een van de eerste onderwerpen die Yvonne aanpakt sinds haar comeback. Ze zegt Lilian te blijven steunen als zij aan het programma mee wil blijven doen: ‘Wij laten ons niet manipuleren.’

Foto: ANP