Johan Derksen zit er niet op te wachten: Yvonne Coldeweijer terug met juicekanaal

Tekst: Evelien Berkemeijer

Yvonne Coldeweijer heeft haar terugkeer aangekondigd op Instagram en wil de draad weer oppakken.

Yvonne Coldeweijer zegt het wachten op Talpa zat te zijn en kiest voor haar eigen kanaal. Ondertussen laat Johan Derksen weten niet onder de indruk te zijn.

Lees ook: Eric de Munck over samenwerking Yvonne Coldeweijer: ‘Ligt gelukkig achter mij’

Over de afgelopen periode

Yvonne Coldeweijer kondigde gistermiddag haar comeback aan met de woorden: ‘Het was een shitshow, dames en heren, verschrikkelijk.’ Omdat ze veel door media werd benaderd voor een reactie en ze niet ‘door hoepels wil springen’, dacht ze eerst te wachten op een officieel statement van Talpa. Na tien weken is de maat vol: ‘Ik ben niet echt afhankelijk van wat andermans bedrijf beslist of doet. Ook al ben ik daar nog steeds in dienst…’

Tekst gaat verder onder video.

Yvonne Coldeweijer komt terug

Yvonne wil haar leven weer normaal oppakken: ‘Ik ben weer terug op Insta, de dingen die ik zou doen in een eventuele tv-show kan ik ook echt heel prima hier doen hè. Ik bedoel: het was niet mijn idee ofzo.’ Niks doen is voor haar geen optie, dus: ‘Ik kom graag terug op Insta. Ik heb allemaal dingen gezien waar ik echt wel even iets over wil zeggen.’ Ze zegt al maanden informatie te hebben over een recent gerucht en belooft ook weer outfitvideo’s.

Derksen reageert in Vandaag Inside

In Vandaag Inside haalde Johan Derksen zijn schouders op over het nieuws: ‘Dat is nou een van de mensen in Nederland waar ik me totaal niet druk om maak.’ Hij zegt niet geïnteresseerd te zijn en nooit naar haar kanaal te hebben gekeken. Volgens hem doen RTL Boulevard en Shownieuws het op een ‘redelijk beschaafde wijze’ en kunnen zij alles coveren. Dit mist hij bij juicekanalen: ‘Die gaan in mijn optiek iets te ver en dan wordt het meteen onbeschaafd. Die maken dus bewust huwelijken kapot en mensen ongelukkig.’ Bekijk het fragment hieronder:

Foto: ANP