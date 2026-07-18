Weet je nog: Welke TMF-vj staat hier op de foto?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Felgele achtergrond, kort piekhaar, donkere oogmake-up en een shirt met de tekst Rock Me Baby: deze foto brengt je meteen terug naar de tijd van muziekzenders, videoclips en vj’s die uitgroeiden tot bekende gezichten. In de jaren negentig werd TMF voor veel jongeren dé plek om nieuwe muziek, artiesten en presentatoren te ontdekken. Maar herken jij nog wie hier op de foto staat?

Het is Bridget Maasland. Zij brak in de jaren negentig door als vj bij TMF en groeide daarna uit tot een van de bekendste presentatrices van Nederland. Haar loopbaan voerde haar langs BNN, Talpa, SBS, Net5 en RTL, waar ze jarenlang zichtbaar bleef in uiteenlopende televisieprogramma’s.

Bridget Maasland haar doorbraak bij TMF

Bridget Maasland begon haar carrière niet meteen als presentatrice. Voordat zij op televisie bekend werd, werkte ze als model. Haar grote doorbraak kwam bij TMF, de Nederlandse muziekzender die in de jaren negentig een belangrijke rol speelde in de popcultuur. Als vj werd Maasland een herkenbaar gezicht voor een jonge generatie kijkers. TMF draaide om videoclips, interviews, hitlijsten en een snelle televisiestijl die paste bij de muziekcultuur van dat moment. Voor Maasland werd het de springplank naar een lange loopbaan in de media.

Van muziekzender naar BNN

Na haar periode bij TMF maakte Maasland de overstap naar BNN. Daar presenteerde ze onder meer De Nationale IQ Test, Lijst 0 en Neuken doe je zo!. Bij BNN kreeg ze de kans om zich breder te ontwikkelen als presentatrice. Ze was niet langer alleen het gezicht van een muziekzender, maar presenteerde programma’s die pasten bij de directe, jonge en soms spraakmakende stijl van de omroep.

Big Brother, SBS en RTL Boulevard

In 2005 ging Maasland aan de slag bij Talpa, waar ze onder meer betrokken was bij Big Brother. Daarna werkte ze ook voor SBS6 en Net5. Bij SBS6 was ze te zien als een van de gezichten van Shownieuws. Later keerde ze terug naar RTL. Daar werd RTL Boulevard een belangrijke vaste plek in haar carrière. Als presentatrice en verslaggever bleef Maasland jarenlang zichtbaar in de wereld van entertainmentnieuws.

Bridget Maasland nog altijd actief in de media

Ook na haar jaren als TMF-vj bleef Bridget Maasland zich vernieuwen. Ze presenteerde verschillende televisieprogramma’s, werkte mee aan radio en podcasts en bleef actief als mediapersoonlijkheid. De laatste jaren richt ze zich ook op persoonlijke en maatschappelijke thema’s. Zo lanceerde ze GRAPES, een platform rond de premenopauze en menopauze. Daarmee laat haar carrière een duidelijke ontwikkeling zien: van vj en televisiepresentatrice naar een veelzijdige mediamaker met een eigen stem en platform.

Bekijk een aflevering van GRAPES: