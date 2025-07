Thomas Berge voorlopig in de lappenmand

Tekst: Dunya Diercks

Thomas Berge is voorlopig uit de running. Hij heeft een ontsteking aan zijn strottenhoofd, meldt hij op Instagram Stories, en dat betekent dat hij voorlopig een toontje lager zingt. Of liever: helemaal niet zingt.

De 35-jarige zanger had tijdig in de gaten dat er iets mis was in zijn keel en besloot een optreden af te zeggen. Daarna liet hij zich snel door een KNO-arts onderzoeken en die bevestigde dat het héél verstandig was om die microfoon even niet op te pakken. “Als ik gisteren had opgetreden, had ik waarschijnlijk nog meer schade aangericht”, schrijft Thomas.

Thomas kreeg een antibioticakuur voorgeschreven en moet voorlopig afwachten tot hij weer bij stem is. Ondertussen vermaakt hij zich zo te zien kostelijk, hij ontsnapt aan de bloedhitte door samen met zijn vriendin Victoria een dagje te gaan varen.