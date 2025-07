Tamara Elbaz over impact overval en verraad: ‘Heeft me geraakt in mijn diepste kern’

Tekst: Dunya Diercks

De man die ervan wordt verdacht de woning van voormalig Real Housewives of Amsterdam-ster Tamara Elbaz te hebben overvallen, heeft daarmee “niks te maken”. Dat stelt de verdachte, Nassar E. (21) in de rechtbank. Tamara was aanwezig in de rechtbank en vertelde daar over de impact die de overval op haar leven heeft. Ze slaapt slecht, is altijd op haar hoede en durft bijna niemand meer toe te laten in haar leven.

E. wordt verdacht van diefstal in vereniging en het in scène zetten van een woningoverval bij Tamara thuis, eind november vorig jaar. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft hij samen met de twee oppassers die Tamara inhuurde een sluw plan beraamd. De oppassers, één van hen had een relatie met E., deden alsof de woning door een onverlaat was overvallen. Maar in werkelijkheid zouden de dieven de twee oppassers plus E. zijn geweest. Er werden onder meer sieraden en tassen meegenomen, de schade was in totaal zo’n twee ton. Het zoontje van Tamara lag ondertussen te slapen.

De oppassers stelden tegen de politie dat de woningoverval door twee mannen werd gepleegd. Maar al snel bleek er één en ander niet te kloppen: er waren aanwijzingen dat de overval in scene was gezet. Vanaf dat moment beriepen de twee oppassers zich op hun zwijgrecht. Uit hun telefoons is gebleken dat E. op de dag van de woningoverval zeventien keer contact had met zijn vriendin de oppasser, inmiddels zijn ex. Dat betekent volgens E. niets, zei hij in de rechtbank: “We hadden wel vaker veel contact met elkaar.”

‘Dreiging, angst en machteloosheid’

Tamara was aanwezig in de rechtbank en vertelde daar over de impact die de overval op haar leven heeft. Ze slaapt slecht, is altijd op haar hoede en durft bijna niemand meer toe te laten in haar leven. “Je hebt geen idee wat het met je doet als een woningoverval bij je thuis is geweest terwijl je zoontje boven ligt te slapen. Mijn huis, mijn veilige plek, werd in een klap een plaats van dreiging, angst en machteloosheid.”

Ze had toen nog geen idee dat de overval vermoedelijk in scene is gezet “door twee jonge vrouwen die bij ons over de vloer kwamen en die ik zonder twijfel met mijn kind liet zijn. En juist zij hebben samen met deze man deze overval georganiseerd.”

Haar zoontje “toevertrouwen aan iemand anders, dat lukt gewoon niet meer”. Ze vertelt: “Het heeft me geraakt in mijn diepste kern, in mijn rol als moeder en mijn basisvertrouwen in de wereld.”

Strafeis

Tamara eist een materiële schadevergoeding van bijna 55.000 euro plus taxatiekosten van enkele honderden euro’s. Het OM eist een celstraf van drie jaar tegen Nassar E. voor diefstal in vereniging in het huis van Tamara en verboden wapenbezit. Naast de celstraf vindt het OM ook dat E. een schadevergoeding aan haar moet betalen.