21-jarige verdachte aangehouden voor woningoverval Tamara Elbaz

Tekst: Dunya Diercks

Er is een 21-jarige verdachte aangehouden op verdenking van de overval op het huis van realityster Tamara Elbaz. Dat bevestigt haar advocaat Sébas Diekstra na berichtgeving van het AD. De overval vond in november plaats.

De The Real Housewives of Amsterdam-ster was op het moment van de overval niet thuis, maar haar zoontje Alexander en zijn twee babysitters wel. “De babysitters zijn bedreigd en de twee mannen zijn regelrecht op mijn kast afgelopen waar diverse dure spullen in lagen”, schreef Elbaz na de overval op social media. “Zij hebben voor ongeveer 200.000 euro aan spullen meegenomen.” Maar dat was slechts materiele schade, Tamara was allang blij dat er niemand gewond raakte. “De meisjes zijn alleen enorm geschrokken en Alexander sliep gewoon door gelukkig.”

Continu beveiligd

Twee maanden eerder werd Tamara voor de ogen van haar zoon mishandeld door twee personen. Die aanval zouden ze ook hebben gefilmd. Vanaf dat moment werd de realityster “continu beveiligd”, schreef ze op Instagram. Ze mocht in die periode niet naar haar eigen huis of in haar eigen auto’s rijden.

Twintig maanden cel

Er werden vijf personen voor dat misdrijf aangehouden: een 23-jarige man uit Amsterdam en vier minderjarige jongens tussen de 16 en 17 jaar. Begin april kreeg Vuriano V. een celstraf van twintig maanden voor betrokkenheid bij de mishandeling.

Onderzoek naar woningoverval loopt nog

De 21-jarige verdachte die werd aangehouden voor de huisoverval heeft niets met de mishandelingszaak te maken. Het onderzoek naar de overval op Tamara’s huis is nog in volle gang.