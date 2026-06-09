Schokkende diagnose voor RTL Nieuws-gezicht Antoin Peeters: ‘Ik kon gewoon echt niet meer functioneren’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Antoin Peeters keert maandag terug als presentator van het RTL Nieuws, na een periode van maanden waarin hij afwezig was vanwege ernstige gezondheidsklachten. De 51-jarige nieuwslezer maakte eind vorig jaar al bekend dat hij een ‘heel heftig jaar’ achter de rug had.

In gesprek met RTL Boulevard vertelt de nieuwslezer nu wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld. Een periode van rouw en mentale overbelasting leidde uiteindelijk tot lichamelijke klachten, waarna artsen een hypofysetumor ontdekten bij Antoin Peeters.

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Periode van uitval

De afwezigheid van de presentator bleef niet onopgemerkt bij kijkers. Eind vorig jaar liet de nieuwslezer via Instagram weten dat hij tijdelijk moest stoppen met werken, zonder op dat moment in detail te treden over de oorzaak. ‘Die heftige periode begon met het verlies van een goede vriend’, vertelt hij. ‘Ik kon niet meer werken, ik was alleen maar met andere dingen bezig. Uiteindelijk begon mijn lichaam ook echt tegen te werken.’

Klachten namen toe

De lichamelijke klachten werden in de maanden daarna steeds ernstiger. ‘Het begon met hartkloppingen, toen kreeg ik last van mijn maag. Ik liep als een mannetje van 80 jaar, ik kon gewoon echt niet meer functioneren.’ Hoewel hij zich mentaal langzaam beter begon te voelen, bleven de fysieke klachten aanwezig. Dat was voor artsen reden om aanvullend onderzoek te doen. ‘Ze zijn wat testen gaan doen en uiteindelijk kreeg ik een MRI-scan.’

Onverwachte diagnose

De MRI-scan bracht een onverwachte diagnose aan het licht. ‘Toen bleek dat ik een hypofysetumor achter mijn ogen heb.’ Vooral het woord tumor maakte veel indruk op de nieuwslezer. ‘Als je ’tumor’ hoort, is dat natuurlijk ontzettend beladen. Gelukkig werd mij vrij snel verteld dat het goed te behandelen is.’ Omdat de tumor zich dicht bij de oogzenuwen bevindt, volgt er ook een afspraak bij de oogarts.

Terugkeer op televisie

Voorlopig wordt de aandoening behandeld met medicatie, die volgens de presentator goed aanslaat. ‘Ik krijg medicijnen en hormonen waardoor ik me binnen korte tijd weer helemaal de oude voel. Ik ben er gewoon weer.’ Op termijn zal wel een operatie nodig zijn om de tumor te verwijderen. Tijdens zijn herstel kon hij rekenen op steun van zijn vrouw Renate. ‘Renate was echt een schat voor me. Die heeft me al die maanden geholpen, maar me ook gelaten.’ De presentator merkt dat veel kijkers met hem hebben meegeleefd en kijkt uit naar zijn terugkeer bij het RTL Nieuws.